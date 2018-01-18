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Aydın Karabulut yeniden Gençlerbirliği'nde

Gençlerbirliği, ilk devreyi Antalyaspor'da geçiren Aydın Karabulut ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Hürriyet Haber
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Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, ilk devreyi Antalyaspor'da geçiren Aydın Karabulut ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Gançlerbirliği, geçtiğimiz sezon formasını giyen Aydın Karabulut ile yeniden anlaştı. Hertha Berlin altyapısında yetişen ve Türkiye'de ilk olarak Beşiktaş'ta oynayan Aydın, bir çok Süper Lig takımında forma giymiş ve 2015-2016 sezonun devre arasında Başkent ekibine katılmıştı. 2016-2017 sezonunda lig ve kupada 34 maça çıkan Aydın Karabulut, bu maçlarda 3 gol ve 4 asistlik performansa sergiledi.

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