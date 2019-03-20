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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
20.03.2019 - 14:25, Son Güncelleme:

Ayçiçeği, buğday ve sanal para ile transfer!

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Çanakkale'de, 2'nci Amatör Ligi B Grubu'nda mücadele eden Bolayır Gençlikspor, orta saha oyuncusu Osman Yusufoğlu'nu (32), 1 ton buğday, 1 ton ayçiçeği ve 4 bin 500 TL değerinde sanal para 'Ethereum' karşılığında transfer etti.

Otoyol projesinde çalışmak için Gelibolu'ya gelen Osman Yusufoğlu, "Sanal paradan ziyade buğday ve ayçiçeği beni cezbeden noktası oldu. Ben de teklifi kabul ettim" diye konuştu. Bolayır Gençlikspor Kulübü 2'nci Başkanı Bayram Koç ise "Türkiye'de bir ilk olsun diye köyün geçim kaynağı buğday ve ayçiçeği ile sanal para teklif ettik. Kendisi de kabul etti" dedi.

Gelibolu ilçesindeki Bolayır Gençlikspor Kulübü ilginç bir transfere imza attı. Asıl mesleği inşaat teknikerliği olan ve 10 yıldır amatör liglerde top koşturan orta saha oyuncusu Osman Yusufoğlu, 1 yıl önce Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyol projesinde çalışmak üzere Bursa'dan Gelibolu'ya geldi. Evli ve 1 çocuk babası Yusufoğlu, futbol oynadığı Bursa Görüklü İpekspor'dan da lisansını aldı. Boşta olan Osman Yusufoğlu'na 2'nci Amatör Ligi B Grubu'nda mücadele eden Bolayır Gençlikspor'un 2'nci Başkanı Bayram Koç, geçen ocak ayında transfer teklifinde bulundu.

İLGİNÇ TRANSFER TEKLİFİ

Koç, bir yıllığına transfer etmek istedikleri Yusufoğlu'na takımda forma giymesi için 1 ton buğday, 1 ton ayçiçeği ve 4 bin 500 TL'lik sanal para 'Ethereum' teklif etti. Teklifi ilginç bulan Osman Yusufoğlu, 2'şer ton buğday ve ayçiçeği istedi. Yapılan görüşmeler sonunda, Yusufoğlu kulübün ilk teklifini kabul etti.

Ayçiçeği, buğday ve sanal para ile transfer

"BUĞDAY VE AYÇİÇEĞİ CEZBEDEN NOKTA OLDU"

Bursa'da futbol oynamaya başladığını belirten Osman Yusufoğlu, "İş için Gelibolu'ya geldim. Burada güzel bir teklif aldım. Bu teklifi kabul etmemem imkansızdı. Ortada hem sanal para hem de buğday ve ayçiçeği vardı. Sanal paradan ziyade buğday ve ayçiçeği zaten beni cezbeden noktası oldu. Yöneticiler böyle bir teklifte bulundular. İlginç olacağını söylediler. Ben de teklifi kabul ettim" dedi.

"KÖYÜN GEÇİM KAYNAĞI"

Bolayır Gençlikspor Kulübü 2'nci Başkanı Bayram Koç ise "Türkiye'de bir ilk olsun diye köyün geçim kaynağı buğday ve ayçiçeği ile sanal para teklif ettik. Kendisi de kabul etti. Sanal paranın yanı sıra 1 ton ayçiçeği ve 1 ton buğdaya kendisini transfer ettik" diye konuştu.

Bolayır Gençlikspor takımı, bu sezon ilk 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle 7 takım arasında 5'inci sırada yer alıyor. Yeni transfer Osman Yusufoğlu'nun da bu maçlarda forma giydiği belirtildi.

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