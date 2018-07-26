Ayberk Olmaz, Galatasaray'da
Galatasaray, sözleşmesinde çıkış maddesi bulunan Ayberk Olmaz (1996, 2.10) için İstanbul Büyükşehir Belediye'ye 200 bin TL bedel ödeyerek Ayberk Olmaz'ı kadrosuna kattı.
Fenerbahçe altyapısından yetiştikten sonra iki sezon TED Ankara Kolejliler'de oynayan Olmaz İBB'deki ikinci sezonunda koç Ertuğrul Erdoğan ile birlikte çıkış yakalamış ve 2017-18'de BSL'de 15.0 dakika, 4.2 sayı, 3.0 ribaund, 0.6 asist ortalamaları tutturmuştu. (Basketfaul)
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