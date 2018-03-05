Aybaba'dan galibiyet sonrası açıklama! Çok kötü bir...
Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Antalyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, iyi ve başarılı bir takım olduklarını söylerken, Robinho hakkında da görüş bildirdi.
Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor’u 4-1 mağlup eden Sivasspor’da karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Samet Aybaba, iyi ve başarılı bir takım olduklarını dile getirdi.
Oyuna kötü başladıklarını ifade eden Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, “Çok kötü bir ilk yarı geçirdik. Robinho’dan onların ön liberosuna baskı yapsın istemiştik, ters top atıyorlar diye. Ama o Kone ile çift santrfor gibi kalınca çok rahat top kullandılar ve ters top atmaya başladılar. Bu da bizi rahatsız ederek dengemizi bozdu. İkinci yarıda istediklerimizi anlattık ve Mert Hakan da bunu çok iyi yerine getirdi. Biz iyi takımız, başarılı bir takımız. Uzun zamandır deplasmanda kazanamıyorduk ama iyi ve kaliteli oyuncularımız var. Yetişen oyuncularımız var. Hep yabancılardan bahsediyorduk, iyi yerli oyuncularımız var bunlara da bakmamız lazım. Oyunun ikinci yarısında hızlı takımız, bu da oyuna yansıdı. İyi bir galibiyet aldık, oyuncularımızı kutluyorum” dedi.
Samet Aybaba, yayıncı kuruluşa neler dedi?
Aybaba, "Biz ilk başta Robinho'dan forvet arkası oynamasını istedik ama o gitti forvet gibi oynadı, sonrasında istediğimiz taktiğe geçtik ve oyunu dengeye getirdik. Sonra rakibimiz de üzerimize gelince mücadeleyi kazandık. İnanılmaz kontrataklar ve ters toplar yaptık, bu bizim oyun tarzımız zaten böyle oynayınca kazandık. Bizim takımda bir takımdaşlık duygusu var, Robinho bir dünya yıldızı ama bizim yerli oyuncularımız da yine çok kaliteliler" dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle