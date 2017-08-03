Aybaba: TFF'nin kendisini sorgulaması lazım

Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba yeni sezon hazırlıkları ve transferler hakkında açıklamalarda bulundu. Kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Aybaba, Sivasspor'da yeni bir takım oluşturduklarını belirterek, "Yeni bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. İyi bir futbol oynasın, keyif versin, hiçbir zaman ligin altlarında kalmasın, ilk 10 takım içinde bulunsun. Hep isteklerimiz bunlar. Yönetim kurulumuzla birlikte bunun içinde çalışıyoruz ve mücadele ediyoruz. Neredeyse her gün istişare ederek doğru transferler yapma peşindeyiz. Bugüne kadar birçok transfer gerçekleştirdik. Yerli oyuncular aldık. Yardımcı yerli oyuncular ve genç oyuncular aldık. Yabancı oyuncular aldık. 3-4 tane oyuncu ile de temaslarımız devam ediyor. Oyuncu ücretleri ile ilgili zorluklar var. Oyuncuların başka takım ve başka şehir tercihleriyle ilgili sıkıntılar var. Bu nedenle transfer uzadı. Bundan sonra alacağımız 3 oyuncuyu çok kaliteli daha çok katkı sağlayacak oyuncu tiplerinden seçmeyi planlıyoruz. Buda bizi biraz zorluyor. Öyle umuyorum ki 3-4 gün içinde bu transferleri de gerçekleştireceğiz" dedi.

"ALT YAPI DESTEK PROJESİ BAŞLATTIK"

Alt yapıya daha çok önem verip yeni bir proje başlattıklarını söyleyen Aybaba, "Alt yapıya büyük bir destek projesi başlattık. 5 senelik bir proje yapıyoruz. Bu yörenin evlatlarına hem burada sporunu yaptıracağız, hem iyi bir birey olarak yetiştireceğiz hem de futbola katkılı olmalarını sağlayacağız. Bunun için çok ciddi çalışmalarımız var. Türkiye'de bu işi en iyi yapan arkadaşımızı getirdik. Karşılıklı yönetimle oturduk ve anlaştık. Tesislerimiz hazırlanacak. Tesisler hazırlanana kadar biz bu tesislerimizde onları konuşlandıracağız. Gelecekte bu kadro içinde Sivas'tan veya yakın illerden oyuncular görürseniz şaşırmayın. Bana göre bu ligde de önemlidir. Ligde bulunduğumuz konum ve transferlerden de, hepsinden önemlidir. İnşallah bu proje sabırla ve destekle devam eder. Bu sabır isteyen bir iştir. En az 5 senelik düşünülen bir plan ve projedir. Herkesin bu projeye sahip çıkmasını istiyorum. Göreceksiniz burası bölgenin futbolda lideri konumuna gelecek. Hem futbolcu yetiştirecek, hem geliştirecek, hem de onları başka takımlara göndererek kulüp ekonomisi ve bütçesine katkı sağlayacak" dedi.

Yeni transferlerin performansından memnun olduğunu dile getiren Aybaba, "Sorunlu bir oyuncumuz yoktur. Hepsi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Tabi içinde eksik olanlar ve uzun süre oynamayanlar var. Onları zamana bırakacağız. Zaman içinde onlardan katkı sağlamaya çalışacağız. Bu uzun bir periyottur. Onları da maçlara hazırlamaya çalışacağız. Ama hepsinin çalışmasından, bulundukları yerdeki değerleri bilmelerinden, hareket ve tavırlarından son derece memnunum" ifadelerini kullandı.

"TFF'NİN KENDİSİNİ SORGULAMASI LAZIM"

Milli Takım'ın başına Mircea Lucescu'nun getirilişi hakkında da açıklamalarda bulunan Aybaba şunları söyledi:

"Bu teknik direktör seçimi tercihtir. Bunun nasıl faydalı olup olmadığını çalışmalardan ve maçlardan sonra göreceğiz. Şimdi onu eleştirmek doğru değil. Bir tarafa dönüp baktığınız da Türk teknik direktörlerin kendilerini çok iyi sorgulaması lazım. Aslında daha öncesinde Futbol Federasyonu'nun kendisini sorgulaması lazım. Dünya markası dedikleri ülke futbolu içinde 3-4 tane isim dışında teknik direktör çıkaramıyorlarsa bizim ülkemizde bence futbol bitmiştir. Doğru bakmak, doğru yönetmek lazım. Rıdvan Dilmen'in bir sözü var. 'Türk teknik direktörler kendilerini boğaz köprüsünden atsın'. Bence İstanbul'daki arkadaşlar başlasın. Bizim biraz uzun sürer oraya gitmemiz. Bir temizlik olsun. Ben 3-4 tane ismin dışında ülkede çok daha değerli, çok daha kaliteli teknik direktör tipleri var diye biliyorum. Eğer futbolu yönetenler de araştırırlarsa, biraz içine girerlerse, sadece lobilerin esiri olmazlarsa bu arkadaşları bu ülke futbolunun başına getirebilirler" diye konuştu.