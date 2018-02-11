Aybaba: "Onlar da bizden çekinmişler!"
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 1-1 biten maçta Kayserispor'un da kendilerinden çekindiğini ve kendilerini geride karşıladığını söyledi.
Kayserispor'un önceki maçlara göre taktik değişikliğine gittiğini aktaran Aybaba, şu ifadeleri kullandı:
"Kayserispor ön tarafta baskı yapar derken onlar da bizden çekinmişler. Biz onları nasıl planladıysak onlar da bizi iyi izleyip planlamış. Çok geride karşıladılar. Böyle olunca da pozisyon bulmakta onlar da zorlandı, biz de zorlandık. Öne geçtiğimiz bir maçtı, çok basit bir gol yedik. Maç öncesinde 'Bir puan nasıl bir deplasman puanı?' diye sorsanız, 'İyi.' deriz. Fakat oyuna bakınca futbolcularımız biraz daha dikkatli olsaydı, final paslarındaki tercihler doğru olsaydı belki galibiyetle ayrılacaktık."
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