Aybaba, G.Saray taraftarına bakın ne yaptı!
Sivasspor-Galatasaray maçı öncesi bir kaza yaşandı, herkesin yüreği ağızlara geldi.
Sivas'da oynanan Sivasspor-Galatasaray maçı öncesi tatsız bir kaza yaşandı...
Bir Galatasaray taraftarı tribünden merdiven boşluğuna düştü. Yaralanan taraftara ilk müdahaleyi Sivaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba yaptı...
Hemen o taraftarı kendi soyunma odalarına aldıran ve doktor tarafından kontrolünü sağlayan Aybaba, yaralı taraftarı kendi özel aracıyla hastaneye yolladı.
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