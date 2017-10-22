Aybaba: "Avantajı yakalayabilirdik"

0-0 sona eren karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Oyun başlangıcından sonuna kadar iyi oyun, iyi mücadele oldu. Pozisyonlarımız var.

Böyle maçlar dengeli maçlar. Rakip iyi takım. Yakaladığımız pozisyonları gole çevirsek büyük avantaj yakalayabilirdik. Çünkü rakip başka bir şey yapmayı düşünecek. Biz daha farklı bir şey düşüneceğiz. Olmadı. İkinci yarı tamamen denk mücadele şeklinde geçti. İkinci yarıda oyun çok gel gite döndü. Biz de kazanabilirdik, rakibin de kaçırdığı pozisyonları var. Oyuncularımızın mücadelesinden, iştahından çok memnunum. Daha büyük taraftar kitleleri bizi izlemeye gelmeye başladı. Onları daha çok tribünlere çekmemiz için önümüzdeki maçlarda daha iyi, daha kaliteli, daha bize yönelik skorlu maçlar oynamamız gerekir diye düşünüyorum. Oyuncularımızı kutluyorum, taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

LE GUEN: "İYİ SONUÇ"

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen ise alınan beraberliğin iyi bir sonuç olduğunu belirterek, "Bence bu akşam gayet iyi bir sonuç aldık. İyi bir takıma karşı oynadığımızı göz önüne alırsak beraberlik iyi bir sonuç. Sivasspor 12 puanla gelmişti. Bu 12 puan şans eseri değildi. İyi bir takım oldukları için almışlardı. Bu çerçevede bakıldığında tatmin edici bir sonuç diyebiliriz. Biz takım olarak daha iyi olabilirdik. Takımdaki bazı oyuncu performansları beklentinin altında kaldı. Ama yine de ben pozitif iyimser tutumu koruma taraftarıyım" dedi. Demir Grup Sivasspor tribünlerinin hakeme yönelik tepkilerinin sorulması üzerine de, "Ben çok emin değilim, neden şikayetçi olduklarına dair. Bence gayet iyi bir hakem yönetimi gördük. Belki bazı fauller bize de çalınabilirdi. Ama genel anlamda iyiydi" dedi. Geçen haftaki 3-5-2 sistemi bu hafta da uyguladığı ve devam edip etmeyeceği sorusu üzerine de, "Bilmiyorum. Buna henüz cevap veremem. Bu sisteme geçmemizin en önemli nedenlerinden biri Ertuğrul’un yükselişiydi. Onun için girebileceği bir sistem adaptasyonu yaptım. Arka arkaya iyi maçlar çıkardı. Sistem önemli bir done, ama bir yandan da oyuncuların özellikleri karar aşamasında önemli. Performansı yüksek oyuncuların ödüllendirilmesi de sistem seçimindeki donelerden bir kaçı" dedi.