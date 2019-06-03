Ay yıldızlı sporculara Cumhuriyet tarihinin en güzel çağrısı
Hürriyet sordu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yanıtladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Ankara’da yaşlılar evindeydi. Burada kalanların tek tek ellerini öpüp çiçek ve çikolata dağıtan Bakan, başta milli futbol takımı olmak üzere tüm milli sporculara tarihi bir çağrı yaptı.
Hakem hataları ve profesyonel hakemlik için ne diyor?
· 11 yabancılı takım için ne hissediyor? Yabancı sayısı değişecek mi?
· 2020 olimpiyatlarında Türkiye’nin madalya hedefi nedir?
· En sevindiği ve üzüldüğü spor olayı hangisi? Bunlar arasında kendisini ağlatan var mı?
· Sorumsuz yönetici anlayışına nasıl dur denilecek?
· Avrupa’nın büyük kulüpleriyle aramızdaki makasın açılması konusunda düşüncesi ne?
· Okul ve sporun bir arada yürümesi için bakanlık hangi çalışmaları yapıyor?
· Alt yapı için yeni bir planlama var mı? Düşük antrenör maaşları için bir çalışma yapılacak mı?
Bakan’ın çağrısı ve diğer ayrıntılar yarın Hürriyet’te
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