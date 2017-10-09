Türkiye A Milli Takımında 11 tane Çağlar gibi oyuncu olsa Ay Yıldızlı ekibin sırtı yere gelmez! İlk yarıda öne çıkan ve formanın hakkını veren isim yine Çağlar Söyüncü idi. İzlanda maçında da kaybetsek de, var gücü ile mücadele eden Çağlar ilk yarıda Pohjanpola'nın net golünü can siperhane kayarak önledi. Türkiye A Milli Takımında 11 tane Çağlar gibi karakterli, özverili oyuncu olsa Ay Yıldızlı ekibin sırtı yere gelmez. Kazansa da, kaybetse de alkışlanır...

İlk yarım saatte oyunu rakip sahaya yıkan, kontrollü oynayan bir milli takım sahada idi. Nitekim Oğuzhan ile de gole yaklaştık. Ancak Cenk'in pasında Oğuzhan lakayt ve rahat davrandığı için net bir golden olduk.

İlk yarının son 15 dakikasında ise fizik olarak düştük ve Finlandiya'nın net gol pozisyonları ile karşı karşıya kaldık. Finlandiya bu baskı ve disiplin içinde oynarsa A Milli Takım mağlubiyetle elemelere veda eder