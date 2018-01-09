Axel Meye'nin talipleri artıyor! Süper Lig'den 3 takım

Siyah Beyazlıların golcü oyuncusu Axel Meye ücretlerinin ödenmemesi gerekçesiyle kulübüyle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.
2015/16 sezonunda Eskişehirspor'a transfer olan ve o sezon Süper Lig'de forma giyen 22 yaşındaki genç santrfor Es Es macerasının ardından sezon öncesi Manisaspor'a transfer oldu.
Ege ekibinde gösterdiği performansla isminden tekrar bahsettiren Axel Meye 15 maçta 5 gol kaydetti.
Tekrardan Süper Ligi düşünen Meye için Karabükspor, Alanyaspor ve Gençlerbirliği'nin devrede olduğu öğrenildi.
Gabon Milli Takımı'nda forma giyen Meye, Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde 5 maçta görev aldı ve 1 kez rakip fileleri havalandırdı.