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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
AA
26.11.2019 - 14:03, Son Güncelleme:

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap eşleşmeleri belli oldu

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AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: "Kalitesi inanılmaz yüksek, önemli maçların oynandığı kupanın çok değer bulduğunu gördük. Türk voleyboluna katkılarından dolayı AXA Sigorta ailesine teşekkür ediyorum"

AXA Sigorta Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, AXA Sigorta Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Yavuz Ölken, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış ile kulüp yetkilileri katıldı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ilk yarıyı ilk 4 sırada tamamlamayı garantileyen Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank, Fenerbahçe Opet ve Galatasaray HDI Sigorta finallerden itibaren kuraya katılacak.

Ligdeki diğer 8 takım ise aralarında 1. etap maçlarını oynayacak. Çift maç deplasman usulüyle yapacak maçlar sonucunda turu geçen ekipler final etabına kalacak. Toplam 8 takımın katılacağı final etabında karşılaşmalar daha sonra belirlenecek bir şehirde tek maç eleme usulüyle yapılacak.

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de 1. etap eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Türk Hava Yolları-Beşiktaş

Nilüfer Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas

Karayolları-Atlasglobal Yeşilyurt

PTT-Aydın Büyükşehir Belediyespor

Mehmet Akif Üstündağ: "Kupanın çok değer bulduğunu gördük"

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, kura çekiminin takımlara hayırlı olmasını temenni etti.

Geçen yıl da Kupa Voley organizasyonunu AXA Sigorta'nın sponsorluğunda yaptıklarını hatırlatan Üstündağ, "Kalitesi inanılmaz yüksek, önemli maçların oynandığı kupanın çok değer bulduğunu gördük. Türk voleyboluna katkılarından dolayı AXA Sigorta ailesine teşekkür ediyorum. Kura çekiminin bütün takımlara hayırlı olmasını diliyorum. Geçen yıl kupanın ve milli maçların Anadolu'da oynanmasını tercih ettik. Güzel dönüşler aldık. Voleybolun geldiği bu noktada çok değerli destekler veren sponsorlarımızın da payı vardır. Haklarını ödemek lazım. AXA Sigorta'yla Türkiye'nin her yerinde her türlü organizasyonu yapmaya varız. Bizim birlikteliğimiz 10 numara 10 yıldız." değerlendirmesinde bulundu.

AXA Sigorta CEO'su Ölken ise böyle bir organizasyonun içinde bulundukları için çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Geçen sene kadınlar ve erkekler kategorilerinde bu kupa bize çok heyecan verdi. Türk sporuna muazzam bir değer katıyor voleybolumuz. Bu yıl da bütün kulüplerimizin katılımıyla çok heyecanlı maçlar olacaktır. Kura çekimi hayırlı olsun. Kulüplere ve marka değerini katıkı sağlamak istiyoruz. Toplumun, Türk voleyboluna odaklanması sağlama hedefimiz var. Geçen sene salonlar çok doluydu. Biz geçen sezondan çok mutluyuz. Mükemmel bir deneyim yaşadık. Format da bu deneyime çok katkı sağladı. Bir şehir 4 gün boyunca voleybolu yaşadı." ifadelerini kullandı.



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