Avustralya'ya Viking engeli
FIFA Dünya Kupası C Grubu ikinci karşılaşmasında Danimarka ile Avustralya 1-1 berabere kaldı. Rusya’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda heyecan C Grubu ikinci maçında Danimarka ile Avustralya arasında yaşandı. Müsabakaya hızlı başlayan Danimarka, 7. dakikada Christian Eriksen’in şık golü ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bitmeden 38. dakikada Avustralya’ya eşitliği yakalama şansı doğdu. Maçın hakemi İspanyol Mateu Lahoz, Danimarka ceza sahası içinde yaşanan pozisyon sonrasında VAR ile Avustralya lehine penaltı verdi. 38. dakikada topun başına geçen Mile Jedinak eşitliği sağladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Avustralya hücumda daha çok pozisyon ekip olsa da skoru değiştiremedi ve maç 1-1 eşitlikle tamamlandı. Bu karşılaşma ile birlikte Danimarka puanını 4’e yükseltirken, Avustralya ise ilk puanını aldı. Bursasspor’da forma giyen Avustralyalı Aziz Behich, ilk 11 başladığı müsabakada 90 dakika sahada kaldı.
Stat: Samara Arena
Hakemler: Antonio Mateu, Pau Cebrian, Roberto Diaz (İspanya)
Danimarka: Schmeichel, Stryger, Christensen, Kjaer, Dalsgaard, Delaney, Eriksen, Schöne, Sisto, Yurary (Dk. 59 Braithwaite), Nicolai Jorgensen (Dk. 68 Cornelius)
Avustralya: Ryan, Risdon, Milligan, Sainsbury, Aziz Eraltay, Jedinak, Mooy, Leckie, Kruse (Dk. 68 Arzani), Rogic (Dk. 82 Irvine), Nabbout (Dk. 75 Juric)
Goller: Dk. 7 Eriksen (Danimarka), Dk. 38 Jedinak (penaltıdan) (Avustralya)
Sarı kartlar: Dk. 37 Yurary, Dk. 84 Sisto (Danimarka)
MAÇTAN DAKİKALAR
Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu mücadelesinde Danimarka ile Avustralya 1-1 berabere kaldı.
Maça hızlı başlayan Danimarka, Jorgensen'in pasında Eriksen'in ceza sahasında düzgün vuruşuyla topu ağlara göndermesiyle 7. dakikada 1-0 öne geçti.
37. dakikada Avustralya, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla penaltı kazandı. Kornerden gelen ortada Leckie'nin kafa vuruşunda top Danimarkalı Yurary'nin eline çarptı. Hakem Mateu, ilk pozisyonda oyunu devam ettirmesine rağmen daha sonra mücadeleyi durdurarak VAR uygulamasına başvurdu. Pozisyonu yeniden izleyen İspanyol hakem, kararını değiştirerek penaltı noktasını gösterdi. 38. dakikada penaltı atışını kullanan Jedinak, skoru 1-1'e getirdi.
İlk yarı 1-1'lik skorla tamamlandı.
İkinci yarıda iki takım da gol atamayınca mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Bu sonuçla grupta Danimarka puanını 4'e yükseltirken, Avustralya ilk puanını aldı.
En popüler Dünya Kupası bahislerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle