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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya Kupası
21.06.2018 - 09:49, Son Güncelleme:

Avustralya'ya Viking engeli

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FIFA Dünya Kupası C Grubu ikinci karşılaşmasında Danimarka ile Avustralya 1-1 berabere kaldı. Rusya’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda heyecan C Grubu ikinci maçında Danimarka ile Avustralya arasında yaşandı. Müsabakaya hızlı başlayan Danimarka, 7. dakikada Christian Eriksen’in şık golü ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bitmeden 38. dakikada Avustralya’ya eşitliği yakalama şansı doğdu. Maçın hakemi İspanyol Mateu Lahoz, Danimarka ceza sahası içinde yaşanan pozisyon sonrasında VAR ile Avustralya lehine penaltı verdi. 38. dakikada topun başına geçen Mile Jedinak eşitliği sağladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Avustralya hücumda daha çok pozisyon ekip olsa da skoru değiştiremedi ve maç 1-1 eşitlikle tamamlandı. Bu karşılaşma ile birlikte Danimarka puanını 4’e yükseltirken, Avustralya ise ilk puanını aldı. Bursasspor’da forma giyen Avustralyalı Aziz Behich, ilk 11 başladığı müsabakada 90 dakika sahada kaldı.

Stat: Samara Arena

Hakemler: Antonio Mateu, Pau Cebrian, Roberto Diaz (İspanya)

Danimarka: Schmeichel, Stryger, Christensen, Kjaer, Dalsgaard, Delaney, Eriksen, Schöne, Sisto, Yurary (Dk. 59 Braithwaite), Nicolai Jorgensen (Dk. 68 Cornelius)

Avustralya: Ryan, Risdon, Milligan, Sainsbury, Aziz Eraltay, Jedinak, Mooy, Leckie, Kruse (Dk. 68 Arzani), Rogic (Dk. 82 Irvine), Nabbout (Dk. 75 Juric)

Goller: Dk. 7 Eriksen (Danimarka), Dk. 38 Jedinak (penaltıdan) (Avustralya)

Sarı kartlar: Dk. 37 Yurary, Dk. 84 Sisto (Danimarka)

MAÇTAN DAKİKALAR

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu mücadelesinde Danimarka ile Avustralya 1-1 berabere kaldı.

Maça hızlı başlayan Danimarka, Jorgensen'in pasında Eriksen'in ceza sahasında düzgün vuruşuyla topu ağlara göndermesiyle 7. dakikada 1-0 öne geçti.

37. dakikada Avustralya, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla penaltı kazandı. Kornerden gelen ortada Leckie'nin kafa vuruşunda top Danimarkalı Yurary'nin eline çarptı. Hakem Mateu, ilk pozisyonda oyunu devam ettirmesine rağmen daha sonra mücadeleyi durdurarak VAR uygulamasına başvurdu. Pozisyonu yeniden izleyen İspanyol hakem, kararını değiştirerek penaltı noktasını gösterdi. 38. dakikada penaltı atışını kullanan Jedinak, skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarı 1-1'lik skorla tamamlandı.

İkinci yarıda iki takım da gol atamayınca mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla grupta Danimarka puanını 4'e yükseltirken, Avustralya ilk puanını aldı.

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