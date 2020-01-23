Avustralya'da Nadal ve Halep 4. tura yükseldi

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 4. gün maçları, akşam seansındaki mücadelelerle tamamlandı.

Tek erkekler ilk tur mücadelesinde, dünya 1 numarası Rafael Nadal ile klasmanın 76. basamağındaki Federico Delbonis karşılaştı. 2009 şampiyonu Nadal, 6-3, 7-6 ve 6-1'lik setlerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Kadınlarda 2018'in finalisti ve 4 numaralı seribaşı Simona Halep, Büyük Britanyalı Harriet Dart'ı 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Beş numaralı seribaşı Elina Svitolina ise dünya sıralamasının 62. basamağındaki Lauren Davis'i 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek üst tura yükselen diğer isim oldu.



5. gün programı



Avustralya Açık'ta yarın erkeklerin 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic, Yoshihito Nishioka, 3 numaralı seribaşı Roger Federer de John Millman ile karşılaşacak.

Kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty ile Elena Rybakina ve 3 numaralı seribaşı Naomi Osaka ile 15 yaşındaki Coco Gauff mücadele edecek.

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