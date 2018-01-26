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Avustralya'da finalin adı Cilic-Federer

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Roger Federer, Güney Koreli Hyeon Chung'un ikinci sette yaşadığı sakatlığın ardından maçtan çekilmesiyle finale yükseldi.

Hürriyet Haber
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Melbourne kentinde Rod Laver Arena'da oynanan yarı final maçında, kariyerindeki 20'nci grand slam şampiyonluğunu hedefleyen Roger Federer ile dördüncü turda Sırp Novak Djokovic'i 3-0 yenerek sürprize imza atan dünya 58'incisi Hyeon Chung karşılaştı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Federer, grand slam turnuvalarında yarı final gören ilk Güney Koreli tenisçi Hyeon Chung karşısında zorlanmadığı ilk seti 6-1 aldı.

İkinci sette de üstünlüğünü sürdüren İsviçreli tenisçi, 5-2 öndeyken rakibinin sakatlığı gerekçesiyle maçtan çekilmesiyle adını finale yazdırdı.

Kariyerindeki 6'ncı Avustralya Açık şampiyonluğunu hedefleyen 36 yaşındaki Federer, finalde 6 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic ile pazar günü karşılaşacak. 2014 ABD Açık'ta şampiyonluk yaşayan Cilic, Avustralya Açık'ta finale kalan ilk Hırvat tenisçi olma başarısını göstermişti.

- Kadınlar finali yarın yapılacak

Turnuvada yarın ise tek kadınlar finalinde 1 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep ile 2 numaralı seribaşı Danimarkalı Caroline Wozniacki karşılaşacak.

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