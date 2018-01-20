Avustralya Açık’ta zor maçı Halep kazandı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta tek kadınlar dördüncü tura yükselme maçında 1 numaralı seri başı Romen Simona Halep ile 50. sırada yer alan Amerikalı Lauren Davis karşılaştı.Melbourne Park Rod Laver Arena’da oynanan günün ilk maçında Davis karşısında ilk seti 6-4

kaybeden ancak ikinci sette iyi bir dönüş yapan 1 numaralı raket Halep, seti 6-4 alarak skoru 1-1 yaptı.

Hava sıcaklığının 24 derecelerde seyrettiği maçın üçüncü ve final seti ise iki raket arasında büyük bir mücadeleye sahne oldu. Maçı kazanıp yoluna devam etmek isteyen Halep ile oyuna iyi konsantre olan Davis’in karşılıklı kazandıkları oyunlarla set 13-13’ e geldi.Ancak 14’inci sette Davis’in servisini kırarak 14-13 öne geçen Halep, 3 saat 45 dakika süren maçı da 2-1 kazanmayı başardı. Simona Halep, dördüncü turda Çek Cumhuriyeti’nden 6 numaralı seri başı Karolina Pliskova ile karşılaşacak.