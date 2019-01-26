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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tenis
AA
26.01.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

Avustralya Açık'ta final heyecanı; Djokovic-Nadal

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Avustralya Açık'ta final heyecanı; Djokovic-Nadal

Avustralya Açık'ta, yarın oynanacak tek erkekler finali büyük çekişmeye sahne olacak.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, yarın oynanacak tek erkekler finali büyük çekişmeye sahne olacak.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 14. ve son gününde, dünya klasmanının ilk iki sırasında yer alan Sırp Novak Djokovic ile İspanyol Rafael Nadal, kariyerlerine bir grand slam şampiyonluğu daha ekleyebilmek için korta çıkacak.

14 bin 820 kişilik Rod Laver Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 11.30'da başlayacak ve Eurosport 1'den canlı yayınlanacak.

- Djokovic finalde hiç üzülmedi

31 yaşındaki Djokovic, Avustralya Açık'ta bugüne kadar oynadığı hiçbir finali kaybetmedi.

Sırp tenisçi, 2008'de Fransız Jo-Wilfried Tsonga, 2011, 2013, 2015 ve 2016 yıllarında Büyük Britanyalı Andy Murray, 2012'de de İspanyol Rafael Nadal'ı yenerek şampiyonluğa ulaştı.

- "Avustralya'nın kralı" olabilir

Kariyerinde 14 grand slam zaferi bulunan Djokovic, bunun 6'sını Avustralya Açık'ta elde etti.

2016'nın kasım ayında kaptırdığı dünya 1 numarası unvanını, geçen yıl kazandığı Wimbledon ve ABD Açık şampiyonlukları sonrası yeniden ele geçiren Djokovic, bir şampiyonluk daha yaşaması halinde Avustralya Açık'ta tarihe geçecek.

Sırp sporcu, 7 şampiyonluğa ulaşması halinde Roy Emerson'ı geride bırakacak ve Avustralya Açık'ı teklerde en fazla kazanan erkek tenisçi unvanının sahibi olacak.

- Nadal'ın 10 yıllık hasreti

Fransa Açık'ta 11, ABD Açık'ta 3, Wimbledon'da da 2 şampiyonluğu bulunan İspanyol Rafael Nadal, Avustralya Açık'ta sadece 2009 yılında mutlu sona ulaştı.
Nadal, İsviçreli Roger Federer'i 3-2 yenerek şampiyon olduğu 2009 yılından bu yana oynadığı üç finali de kaybetmekten kurtulamadı.

32 yaşındaki Nadal, 2012 yılında Djokovic'e 3-2, 2014 yılında Stan Wawrinka'ya 3-1, 2017 yılında da Roger Federer'e 3-2 mağlup oldu.

- Djokovic bir adım önde

İki tenisçi bugüne kadar 52 kez karşı karşıya gelirken, Djokovic bu maçların 27'sinde rakibine üstünlük sağladı.

Djokovic ve Nadal arasında geçen yıl Wimbledon'da gerçekleşen son randevuyu Sırp tenisçi 3-2 kazanarak adını finale yazdırdı.

Avustralya Açık'ta finale çıkana kadar 6'şar maç oynayan tenisçilerden Djokovic 11 saat 59 dakika, Nadal ise 12 saat 11 dakika kortta kaldı.
Tek erkeklerde şampiyonluğa ulaşan tenisçi, 4,1 milyon Avustralya doları para ödülü kazanacak.

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