Avustralya Açık'ta Elise Mertens yarı finalde!

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda 37. sırada yer alan Belçikalı Elise Mertens, 4 numaralı seri başı Ukraynalı Elina Svitolina'yı 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Melbourne kentinde devam eden sezonun ilk grand slam tenis turnuvasında tek kadınlar yarı finale yükselme maçında Ukraynalı Elina Svitolina ile Belçikalı Elise Mertens, Rod Laver Arena'da karşılaştı.
Mücadelenin ilk setini 6-4, ikinci setini 6-0 kazanan Mertens, korttan 2-0 galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.
Belçikalı raket Elise Mertens, İspanyol Carla Suarez Navarro ile Danimarkalı Caroline Wozniacki arasında oynanacak müsabakanın galibiyle karşılaşacak.