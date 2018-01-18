Avustralya Açık'ın 4. gününde Muguruza ve Konta elendi! Federer...

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 4. gün maçları tamamlandı. Tenisçiler, 40 dereceyi bulan sıcaklık yüzünden zor anlar yaşadı.

Kariyerinin ilk grand slam 2. tur maçını oynayan dünya 97'ncisi Tennys Sandgren, 2014 şampiyonu ve 9 numaralı seribaşı Stanislas Wawrinka'yı 3-0'lık (6-2, 6-1, 6-4) skorla saf dışı bıraktı.



36 yaşındaki Julien Benneteau da erkeklerin 7 numaralı seribaşı David Goffin'i eleyerek 2. turun sürpriz sonuçlarından birine imza attı.

Unvanını korumaya gelen erkeklerin 2 numaralı seribaşı Roger Federer, dünya 55 numarası Jan-Lennard Struff'u 6-4, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenerek 3. tura çıktı.



Erkeklerde 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev, dünya sıralamasının 62. basamağındaki Peter Gojowczyk'i 3-1 (6-1, 6-3, 4-6, 6-3) yendi.

5 numaralı seribaşı Dominic Thiem ve Avustralya Açık'ta 6 şampiyonluğu bulunan 14 numaralı seribaşı Novak Djokovic de tur atladı.

MUGURUZA VE KONTA ELENDİ

Turnuvanın 4. günü, kadınlarda da iki beklenmedik sonuca sahne oldu. 3 numaralı seribaşı Garbine Muguruza, Su-Wei Hsieh, 9 numaralı seribaşı Johanna Konta ise Bernarda Pera tarafından 2. turda elendi.

Kadınların 1 numaralı seribaşı Simona Halep, dünya 112 numarası Eugenie Bouchard'ı 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

6 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, 8 numaralı seribaşı Caroline Garcia'nın yanı sıra 2016 şampiyonu Angelique Kerber ve 2008 şampiyonu Maria Sharapova da 3. tura yükseldi.

5. GÜN PROGRAMI

Avustralya Açık'ta yarın oynanacak 3. tur maçlarında, erkeklerin 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal, 28 numaralı seribaşı Damir Dzumhur, 3 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov da 30 numaralı seribaşı Andrey Rublev ile karşılaşacak.

Kadınlarda ise 2 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki ile 30 numaralı seribaşı Kiki Bertens ve 4 numaralı seribaşı Elina Svitolina ile Marta Kostyuk mücadele edecek.