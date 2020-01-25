MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Spor Haberleri Tenis HaberleriAvustralya Açık Tenis Turnuvası'nda seribaşı Pliskova elendi
GeriTenis Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda seribaşı Pliskova elendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Tenis
AA
Haber Giriş: 25.01.2020 - 07:44,Son Güncelleme:/

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda seribaşı Pliskova elendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda seribaşı Pliskova elendi

Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, 30’uncu sırada yer alan Rus rakibi Anastasia Pavlyuchenkova’ya 2-0 yenilerek elendi.

Melbourne kentinde devam eden sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlar maçında Pliskova ve Pavlyuchenkova karşılaştı.

Rod Laver Arena’da oynanan ve 2 saat 25 dakika süren maçın setlerini aynı skorla 7-6 kazanan Rus raket Anastasia Pavlyuchenkova, korttan 2-0 ayrılarak dördüncü tura çıktı.

Pavlyuchenkova, dördüncü turda Alman Angelique Kerber ile karşılaşacak.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle