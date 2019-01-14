Avustralya açık tenis turnuvası ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Maria Sharapova, Rafael Nadal, Rogue Federer, Serana Williams gibi isimlerin boy göstereceği Avustralya açık tenis turnuvası için süreç başladı. Peki, Avustralya açık tenis turnuvası hangi kanalda saat kaçta yayınlanıyor? İşte, o detaylar

AVUSTRALYA AÇIK TENİS TURNUVASI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

14 Ocak Pazartesi günü TSİ 03.00'da başlayan Avustralya Açık Tenis Turnuvası, Türkiye'de Eurosport ve Eurosport 2 kanallarından canlı izlenebilecek.

İLK TURNUVA 1905 YILINDA YAPILDI

İlk kez 1905 yılında düzenlenen, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın ana tablo maçları, yarın TSİ 03.00'te Melbourne kentinde başladı.



Fransa Açık (Roland Garros), Wimbledon ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Avustralya Açık, bu yıl 14-27 Ocak tarihlerinde 107. kez organize edilecek.



2019 Avustralya Açık'ta toplam 62,5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 245 milyon lira) ödül dağıtılacak. Turnuvanın, 26 Ocak'ta yapılacak tek kadınlar ve 27 Ocak'ta oynanacak tek erkekler finalini kazananlara ise 4,1 milyon Avustralya doları (yaklaşık 16 milyon lira) para ödülü verilecek.



DJOKOVİC VE FEDERER, AVUSTRALYA'NIN KRALI OLMAK İSTİYOR



2016'nın kasım ayında kaptırdığı dünya 1 numarası unvanını, geçen yıl kazandığı Wimbledon ve ABD Açık şampiyonlukları sonrası yeniden ele geçiren Novak Djokovic ve dünya sıralamasının 3. basamağındaki Roger Federer, Avustralya Açık tarihine geçmenin peşinde.



Son 2 yılın kazananı Federer veya Djokovic, 7. şampiyonluğunu elde etmesi durumunda Roy Emerson'ı geçerek Avustralya Açık'ı teklerde en fazla kazanan erkek tenisçi unvanını tek başına ele geçirecek.



37 yaşındaki Federer ayrıca Avustralya'da kariyerinin 100. tekler şampiyonluğuna ulaşarak Jimmy Connors'tan (109) sonra açık dönemde bunu başaran ilk erkek sporcu olmayı hedefliyor.



Federer'in işi pek de kolay görünmüyor. Çünkü İsviçreli tenisçi, 2009'dan bu yana yaşadığı şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, 5 numaralı seribaşı Kevin Anderson, geçen yılın finalisti 6 numaralı seribaşı Marin Cilic, 2018 Paris Masters Turnuvası'ndaki şampiyonluğuyla dikkatleri üzerine çeken 10 numaralı seribaşı Karen Khachanov ile ana tablonun aynı yarısında bulunuyor.



Avustralya Açık'ta 5 kez finale çıkan ancak sakatlıklar yüzünden klasmanda 230. sıraya kadar gerileyen eski dünya 1 numarası Andy Murray de Federer ile ana tablonun aynı tarafında yer alıyor.



Federer'e göre daha şanslı bir kura çeken Djokovic'in final yolundaki muhtemel rakipleri arasında 2018 ATP Finalleri'ni kazanan 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev, 7 numaralı seribaşı Dominic Thiem, 8 numaralı seribaşı Kei Nishikori ve 2014 şampiyonu Stanislas Wawrinka dikkati çekiyor.



Dünya sıralamasının 5. basamağındaki Juan Martin del Potro ise dizindeki sakatlık nedeniyle Avustralya Açık'a katılamayacak.



HALEP'İ 1 NUMARADAN İNDİRMEYE 10 ADAY VAR



Serena Williams'ın doğum sürecinde kadınlar tenisinin en istikrarlı ismi olan ve iki yıldır dünya sıralamasını zirvede kapatan Simona Halep'in tahtı, 10 adayın tehdidi altında.



Klasmanda Rumen tenisçinin arkasında sıralanan Angelique Kerber, Caroline Wozniacki, Naomi Osaka, Sloane Stephens, Elina Svitolina, Karolina Pliksova, Petra Kvitova, Kiki Bertens, Daria Kasatkina ve Aryna Sabalenka'nın 1 numara iddiası, tek kadınlar maçlarını daha da heyecanlı kılacak.



23 şampiyonlukla "açık dönemde en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi" Serena Williams da Avustralya'daki 8. şampiyonluğuna ulaşarak en fazla grand slam kazananlar listesinin 24 zaferle zirvesindeki Margaret Court'u yakalamaya çalışacak.



Sezon öncesinde antrenörü Darren Cahill ile yollarını ayıran ve toprak kort sezonuna kadar yeni biriyle çalışmayı planlamadığını açıklayan Halep'in işi hiç de kolay değil. Üçüncü turda 2003 ve 2017 finalisti Venus Williams, 4. turda da Serena Williams ile karşılaşma ihtimali bulunan Halep'in final yolundaki rakipleri arasında 4 numaralı seribaşı Osaka, 6 numaralı seribaşı Svitolina, 7 numaralı seribaşı Karolina Pliksova ve 10 numaralı seribaşı Kasatkina öne çıkıyor.



Avustralya'ya unvanını korumaya gelen 3 numaralı seribaşı Wozniacki'nin bulunduğu ana tablonun diğer yarısında ise 2 numaralı seribaşı Kerber, 5 numaralı seribaşı Stephens, 8 numaralı seribaşı Kvitova, 9 numaralı seribaşı Bertens, 11 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka ve 2008 şampiyonu Maria Sharapova yer alıyor.



TURNUVANIN TARİHÇESİ



Turnuva, Avustralya Lawn Tenis Birliği (LTAA) tarafından ilk defa 1905 yılında Melbourne'de bulunan Warehouseman's Kriket Sahası'ndaki çim kortlarda Avustralasya Şampiyonası adıyla düzenlendi. Yalnızca erkek tenisçilerin katılabildiği ilk şampiyonayı Avustralyalı Rodney Heath kazandı.



Tek erkekler şampiyonuna verilen şampiyonluk kupasına 1934'ten bu yana ismini veren, ayrıca Wimbledon'ı Büyük Britanya dışından kazanan ilk tenisçi unvanının da sahibi Norman Brookes, turnuvadaki tek zaferine 1911 yılında ulaştı.

1922 yılından itibaren kadın tenisçilerin de yarışabildiği turnuvanın adı, 1927'de Avustralya Şampiyonası, 1969'da ise bugünkü ismi olan Avustralya Açık olarak değişti.



Avustralyalı Margaret Molesworth, ilk kadın şampiyon olarak turnuvanın tarihine geçti. Tek kadınlar şampiyonuna verilen kupaya 1934'ten beri ismini veren, bir başka Avustralyalı kadın raket Daphne Akhurst Cozens ise 1925, 1926, 1928, 1929 ve 1930'da 5 kez şampiyon oldu.



Beşi Avustralya'da (Melbourne, Sidney, Adelaide, Brisbane, Perth) ve 2'si Yeni Zelanda'da (Christchurch, Hastings) olmak üzere 7 farklı şehrin ev sahipliği yaptığı turnuva, en son 1987'de çim kortta oynandıktan sonra 1988'de maçların bugün de yapıldığı Melbourne Park tesislerindeki "ribaunt ace" denilen sert zeminde oynanmaya başladı. 2008 yılından bu yana ise "plexicushion" ismi verilen başka bir çeşit sert zeminde oynanıyor.



KORTUN ÖZELLİKLERİ



Merkez kort olma özelliğini taşıyan Rod Laver Arena, ismini, 4 grand slamde de mutlu sona ulaşan ve Avustralya Açık'ı 3 kez (1960, 1962, 1969) kazanan 78 yaşındaki tenis efsanesi Rodney George Laver'dan alıyor.



Rod Laver Arena, 14 bin 820 kişilik kapasitesine rağmen grand slam müsabakalarının oynandığı merkez kortlar arasındaki en düşük kapasiteli kort. ABD Açık'ın önemli karşılaşmalarına sahne olan Arthur Ashe, 23 bin 771 kapasitesiyle ilk sıranın sahibi. Grand slamlerin en yüksek kapasiteli kortları sıralamasında Arthur Ashe'i, kendine has kurallarıyla dikkati çeken Wimbledon'ın 15 bin seyirci kapasiteli merkez kortu ve Roland Garros'un finallerine ev sahipliği yapan 14 bin 840 seyirci kapasiteli Philippe Chatrier takip ediyor.



Başka sert kortlara nazaran daha ince bir üst tabakadan oluşan "plexicushion" ismindeki zeminde toplar, diğer sert zeminlere göre yerden daha az yükseliyor. Topların daha istikrarlı ve tahmin edilebilir biçimde sektiği zemin, toprak korttan hızlı, çim korttan ise yavaş olmasıyla biliniyor.



AVUSTRALYA AÇIK'IN "EN"LERİ



Teklerde en fazla kazananlar

Erkekler:

İsim Ülke Şampiyonluk sayısı

1 *Roy Emerson Avustralya 6

Novak Djokovic Sırbistan 6

Roger Federer İsviçre 6

4 *Jack Crawford Avustralya 4

Andre Agassi ABD 4

*Ken Rosewall Avustralya 4 (*2 2)



Kadınlar:

İsim Ülke Şampiyonluk sayısı

1 *Margaret Court Avustralya 11 (*7 4)

2 Serena Williams ABD 7

3 *Nancye Wynne Bolton Avustralya 6

4 *Daphne Akhurst Cozens Avustralya 5





Üst üste en fazla kazananlar

Erkekler:

İsim Ülke Şampiyonluk sayısı

1 *Roy Emerson Avustralya 5 (1963-1967)

2 *Jack Crawford Avustralya 3 (1931-1933)

Novak Djokovic Sırbistan 3 (2011-2013)



Kadınlar:

İsim Ülke Şampiyonluk sayısı

1 *Margaret Court Avustralya 7 (1960-1966)

2 *Daphne Akhurst Cozens Avustralya 3 (1928-1930)

*Nancye Wynne Bolton Avustralya 3 (1946-1948)

Margaret Court Avustralya 3 (1969-1971)

Evonne Goolagong Cawley Avustralya 3 (1974-1976)

Steffi Graf Almanya 3 (1988-1990)

Monica Seles ABD 3 (1991-1993)

Martina Hingis İsviçre 3 (1997-1999)





Son 10 yılın kazananları

Erkekler:

2018 - Roger Federer (İsviçre)

2017 - Roger Federer (İsviçre)

2016 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2015 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2014 - Stanislas Wawrinka (İsviçre)

2013 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2012 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2011 - Novak Djokovic (Sırbistan)

2010 - Roger Federer (İsviçre)

2009 - Rafael Nadal (İspanya)



Kadınlar:

2018 - Caroline Wozniacki (Danimarka)

2017 - Serena Williams (ABD)

2016 - Angelique Kerber (Almanya)

2015 - Serena Williams (ABD)

2014 - Li Na (Çin)

2013 - Victoria Azarenka (Belarus)

2012 - Victoria Azarenka (Belarus)

2011 - Kim Clijsters (Belçika)

2010 - Serena Williams (ABD)

2009 - Serena Williams (ABD)



En genç kazananlar

Erkekler: *Ken Rosewall (Avustralya) (1953) - 18 yaşında

Kadınlar: Martina Hingis (İsviçre) (1997) - 16 yaşında



En yaşlı kazananlar

Erkekler: Ken Rosewall (Avustralya) (1972) - 37 yaşında

Kadınlar: *Thelma Coyne Long (Avustralya) (1954) - 35 yaşında



NOT: * Açık dönem (1968 yılında profesyonel tenisçilerin, amatör oyuncularla karşılaşmasına izin verilmesi) öncesinde kazanılan şampiyonluklar dahil.