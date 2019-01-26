Avustralya Açık Tek Kadınlar'da şampiyon Naomi Osaka!
Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Çekyalı Petra Kvitova'yı 2-1 yenen Japon Naomi Osaka şampiyon oldu.
Avustralya Açık 2019’da tek kadınlarda şampiyon, oynanan final maçıyla belli oldu.
4 numaralı seri başı Naomi Osaka, finalde karşılaştığı Çekyalı raket Petra Kvitova’yı 7-6, 5-7, 6-4’lük setlerle 2-1 mağlup ederek, kupayı almayı başardı.
Rod Laver Arena’da oynanan ve toplam 2 saat 27 dakika süren mücadelede Osaka, sergilediği etkili performans ile 8 numaralı seri başı Kvitova’yı geçerek Avustralya Açık’ta ilk kez şampiyon olmayı başardı.
Kariyerinde Avustralya Açık’ta ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayan 21 yaşındaki raket, dünya 1 numarası olurken Amerika Açık 2018'in ardından ikinci kez bir Grand Slam şampiyonluğu yaşadı.
Japon tenisçi, mücadele sonunda sevinç göz yaşlarını tutamazken, rakibi Kvitova'ya sarılarak kendisini tebrik etti.
Yeni dünya 1 numarası!
2018 ABD Açık'ın ardından Avustralya Açık'ta da şampiyonluğa ulaşan Naomi Osaka, kadınlar tenisinin yeni 1 numarası olacak.
Osaka, pazartesi günü açıklanacak listede zirveyi Rumen tenisçi Simona Halep'ten alacak.
Japon tenisçi ayrıca erkek ve kadınlarda dünya klasmanının zirvesine çıkan ilk Asyalı sporcu unvanını elde edecek.
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