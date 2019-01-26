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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tenis
Kaynak: İHA, AA / Foto: Reuters
26.01.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

Avustralya Açık Tek Kadınlar'da şampiyon Naomi Osaka!

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Avustralya Açık Tek Kadınlar'da şampiyon Naomi Osaka!

Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Çekyalı Petra Kvitova'yı 2-1 yenen Japon Naomi Osaka şampiyon oldu.

Avustralya Açık 2019’da tek kadınlarda şampiyon, oynanan final maçıyla belli oldu.

4 numaralı seri başı Naomi Osaka, finalde karşılaştığı Çekyalı raket Petra Kvitova’yı 7-6, 5-7, 6-4’lük setlerle 2-1 mağlup ederek, kupayı almayı başardı.

Rod Laver Arena’da oynanan ve toplam 2 saat 27 dakika süren mücadelede Osaka, sergilediği etkili performans ile 8 numaralı seri başı Kvitova’yı geçerek Avustralya Açık’ta ilk kez şampiyon olmayı başardı.

Kariyerinde Avustralya Açık’ta ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayan 21 yaşındaki raket, dünya 1 numarası olurken Amerika Açık 2018'in ardından ikinci kez bir Grand Slam şampiyonluğu yaşadı. 

Japon tenisçi, mücadele sonunda sevinç göz yaşlarını tutamazken, rakibi Kvitova'ya sarılarak kendisini tebrik etti. 

Yeni dünya 1 numarası! 

2018 ABD Açık'ın ardından Avustralya Açık'ta da şampiyonluğa ulaşan Naomi Osaka, kadınlar tenisinin yeni 1 numarası olacak. 

Osaka, pazartesi günü açıklanacak listede zirveyi Rumen tenisçi Simona Halep'ten alacak. 

Japon tenisçi ayrıca erkek ve kadınlarda dünya klasmanının zirvesine çıkan ilk Asyalı sporcu unvanını elde edecek. 

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