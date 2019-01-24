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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.01.2019 - 10:30, Son Güncelleme:

Avustralya Açık tek kadınlarda finalin adı 'Osaka-Kvitova'

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Avustralya Açık tek kadınlarda finalin adı 'Osaka-Kvitova'

Avustralya Açık 2019’da tek kadınlarda Japon tenisçi Naomi Osaka, Çekyalı raket Caroline Pliskova’yı yarı finalde 2-1’lik skorla mağlup ederek, finalde Çekyalı tenisçi Petra Kvitova’nın rakibi oldu. 

Sezonun ilk Grand Slam Turnuvası olan Avustralya Açık 2019’da sona gelinirken, tek kadınlar kategorisinde final eşleşmesi belli oldu. Yarı final turunda 4 numaralı seri başı Naomi Osaka, Red Lover Arena’da mücadele ettiği rakibi Caroline Pliskova’yı 2-6, 6-4, 4-6’lık setlerle 2-1 mağlup ederek, adını finale yazdırmayı başardı. Toplam 1 saat 53 dakika süren maçta gülen taraf olan Osaka, finalde Çekyalı diğer tenisçi Petra Kvitova ile eşleşti. Amerika Açık 2018’de tek kadınlar şampiyonu olan 21 yaşındaki raket, Avustralya Açık 2019’da da ismini finale yazdırmayı başardı. 

Tek erkeklerde finalistler belli olacak 

Tek kadınların ardından tek erkeklerde de finalistler bugün oynanacak maçlarla belli olacak. 1 numaralı seri başı Novak Djokovic, Fransız Lucas Pouille ile oynarken, Avustralya Açık 2019’da isminden sık sık söz ettiren Yunan raket Stefanos Tsitsipas ise 2 numaralı seri başı Rafael Nadal’a karşı kortta olacak. 

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