Avustralya Açık | Nadal ilk turda hata yapmadı, Sharapova elendi!
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal ve kadınların 2 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, 2. tura çıktı. Özel davete katılan Maria Sharapova ise elendi.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 2. gün sabah seansındaki maçların büyük bölümü tamamlandı.
Tek erkekler ilk tur mücadelesinde, dünya 1 numarası Rafael Nadal ile klasmanın 73. basamağındaki Hugo Dellien karşılaştı. 2009 şampiyonu Nadal, 6-2, 6-3 ve 6-0'lık setlerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Erkeklerde 5 numaralı seribaşı Dominic Thiem, Adrian Mannarino'yu, 9 numaralı seribaşı Roberto Bautista da Feliciano Lopez'i 3-0 mağlup ederek adlarını 2. tura yazdırdı.
2014 şampiyonu ve 15 numaralı seribaşı Stanislas Wawrinka ise Damir Dzumhur'u 3 saat sonunda 3-1 (7-5, 6-7, 6-4, 6-4) yenerek yoluna devam etti.
Sharapova elendi
Kadınlarda 2 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, dünya 41 numarası Kristina Mladenovic ile oynadığı ilk tur karşılaşmasını, 6-1 ve 7-5'lik setlerle 2-0 kazandı.
5 numaralı seribaşı Elina Svitolina, 6 numaralı seribaşı Belinda Bencic ve 10 numaralı seribaşı Madison Keys, rakiplerini 2-0 ile geçerek 2. tura yükseldi.
Dünya 78'incisi Ons Jabeur, Johanna Konta'yı 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek 12 numaralı seribaşı olan rakibini eledi.
19 numaralı seribaşı Donna Vekic de turnuvaya davetle katılan 2008 şampiyonu Maria Sharapova'yı 2-0 (6-3, 6-4) yendi.
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