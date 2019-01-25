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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tenis
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
25.01.2019 - 15:03, Son Güncelleme:

Avustralya Açık Kadınlar Finali, iddaa'da TEK MAÇ! Öne çıkanlar...

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Avustralya Açık Kadınlar Finali, iddaa'da TEK MAÇ! Öne çıkanlar...

Japon Naomi Osaka ile Çekyalı Petra Kvitova'yı karşı karşıya getirecek "Avustralya Açık Kadınları Finali", TEK MAÇ olarak iddaa bültenindeki yerini aldı! İşte öne çıkanlar...

Naomi Osaka

- 2018'i Amerika Açık zaferiyle noktalayan Osaka, 2019'un ilk Grand Slam'inde de finale yükselmeyi başardı.

- Servisi kuvvetli, geri çizgide etkili olan Japon raket; çeyrek finalde Ukraynalı Elina Svitolina'yı, yarı finalde ise Çekyalı Karolina Pliskova'yı turnuva dışına itmeyi başardı.

- Avustralya Açık'ta en fazla dördüncü tur görebilmişti, Amerika Açık sonrası Avustralya Açık'ı da alırsa Japonya tenis tarihinde 1 numaraya yükselen ilk isim olacak.

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Petra Kvitova

- Kariyerinde 2 tane Wimbledon şampiyonluğu bulunan Kvitova, daha önce en fazla yarı final görebildiği Avustralya Açık'ta, ilk kez finale kalma başarısı gösterdi.

- 31 Ekim 2011'de WTA sıralamasında 2 numaraya kadar yükselmişti, Osaka'yı geçip şampiyon olursa, kariyerinde ilk kez 1 numarayı görmüş olacak.

- Avustralya Açık öncesi Sydney'de kupayı kaldıran Çekyalı raket, burada finale yükselene kadar rakiplerine hiç set vermedi.

 

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