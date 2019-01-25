Avustralya Açık Kadınlar Finali, iddaa'da TEK MAÇ! Öne çıkanlar...
Japon Naomi Osaka ile Çekyalı Petra Kvitova'yı karşı karşıya getirecek "Avustralya Açık Kadınları Finali", TEK MAÇ olarak iddaa bültenindeki yerini aldı! İşte öne çıkanlar...
Naomi Osaka
- 2018'i Amerika Açık zaferiyle noktalayan Osaka, 2019'un ilk Grand Slam'inde de finale yükselmeyi başardı.
- Servisi kuvvetli, geri çizgide etkili olan Japon raket; çeyrek finalde Ukraynalı Elina Svitolina'yı, yarı finalde ise Çekyalı Karolina Pliskova'yı turnuva dışına itmeyi başardı.
- Avustralya Açık'ta en fazla dördüncü tur görebilmişti, Amerika Açık sonrası Avustralya Açık'ı da alırsa Japonya tenis tarihinde 1 numaraya yükselen ilk isim olacak.
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Petra Kvitova
- Kariyerinde 2 tane Wimbledon şampiyonluğu bulunan Kvitova, daha önce en fazla yarı final görebildiği Avustralya Açık'ta, ilk kez finale kalma başarısı gösterdi.
- 31 Ekim 2011'de WTA sıralamasında 2 numaraya kadar yükselmişti, Osaka'yı geçip şampiyon olursa, kariyerinde ilk kez 1 numarayı görmüş olacak.
- Avustralya Açık öncesi Sydney'de kupayı kaldıran Çekyalı raket, burada finale yükselene kadar rakiplerine hiç set vermedi.
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