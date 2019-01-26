Avustralya Açık Erkekler Finali, iddaa'da TEK MAÇ! Öne çıkanlar...
Sırp Novak Djokovic ile İspanyol Rafael Nadal'ı karşı karşıya getirecek "Avustralya Açık Erkekler Finali", TEK MAÇ olarak iddaa bültenindeki yerini aldı! İşte öne çıkanlar...
Novak Djokovic
- Son 2 Grand Slam'in şampiyonu Sırp raket, daha önce 6 şampiyonluk yaşadığı ama 2016'dan beri şampiyon olamadığı Avustralya'da 7. şampiyonluğuna ulaşabilecek mi?
- Nishikori ve Pouille'yi geçip adını finale yazdıran Djokovic, şampiyon olursa burada en çok kazanan isim olma unvanını eline geçirecek. (Roy Emerson - 6 şampiyonluk)
- Novak Djokovic hem genelde, hem de son maçlarda Nadal'a üstünlük kurmayı başardı.
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Rafael Nadal
- Amerika Açık 2018'e yarı finalde veda ettikten sonra uzun süre turnuvalarda boy göstermeyen Rafael Nadal, 2019'a müthiş bir giriş yaptı.
- Çeyrek finalde 21 yaşındaki Frances Tiafoe'yi, yarı finalde ise 20 yaşındaki Stefanos Tsitsipas'ı geçti ve buraların 'ağa'sı hâlâ benim mesajı verdi.
- Novak Djokovic'le oynadığı son 3 maçın 2'sini kazandı ama söz konusu sert kort olduğunda 6 maçlık yenilgi serisi mevcut!
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