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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tenis
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
26.01.2019 - 17:30, Son Güncelleme:

Avustralya Açık Erkekler Finali, iddaa'da TEK MAÇ! Öne çıkanlar...

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Avustralya Açık Erkekler Finali, iddaa'da TEK MAÇ! Öne çıkanlar...

Sırp Novak Djokovic ile İspanyol Rafael Nadal'ı karşı karşıya getirecek "Avustralya Açık Erkekler Finali", TEK MAÇ olarak iddaa bültenindeki yerini aldı! İşte öne çıkanlar...

Novak Djokovic

- Son 2 Grand Slam'in şampiyonu Sırp raket, daha önce 6 şampiyonluk yaşadığı ama 2016'dan beri şampiyon olamadığı Avustralya'da 7. şampiyonluğuna ulaşabilecek mi?

- Nishikori ve Pouille'yi geçip adını finale yazdıran Djokovic, şampiyon olursa burada en çok kazanan isim olma unvanını eline geçirecek. (Roy Emerson - 6 şampiyonluk)

- Novak Djokovic hem genelde, hem de son maçlarda Nadal'a üstünlük kurmayı başardı.

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Rafael Nadal

- Amerika Açık 2018'e yarı finalde veda ettikten sonra uzun süre turnuvalarda boy göstermeyen Rafael Nadal, 2019'a müthiş bir giriş yaptı.

- Çeyrek finalde 21 yaşındaki Frances Tiafoe'yi, yarı finalde ise 20 yaşındaki Stefanos Tsitsipas'ı geçti ve buraların 'ağa'sı hâlâ benim mesajı verdi.

- Novak Djokovic'le oynadığı son 3 maçın 2'sini kazandı ama söz konusu sert kort olduğunda 6 maçlık yenilgi serisi mevcut!

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