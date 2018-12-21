Avrupa'ya gitmemenin bedeli 500 milyon TL

Avrupa futbol endüstrisi yayın gelirleri, sponsorlar, maç günü hasılatı ve ticari gelirleriyle son 10 yılda çok hızlı bir büyüme yakaladı. UEFA bu geliri Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde yer alan takımlara dağıtıyor. UEFA’nın bu platformlarda geçtiğimiz yıl dağıttığı rakam ise 1.8 milyar Euro seviyesine ulaştı. Geçtiğimiz yıl 3 kulübümüzün mücadele ettiği bu alanda elde edilen gelir 65 milyon Euro’yu buldu. Bu sezon 4 takımla katıldığımız Avrupa kupalarından beklenen gelir 75 milyon Euro’yu (456 milyon TL) aşıyor.

Ancak iş bununla da kalmıyor. Avrupa’da en az 3 maç oynayan kulüpler maç günü hasılatı ile bu rakamı 500 milyon liranın üzerine taşıyabiliyor.

GALATASARAY’A 10 BiN YABANCI

Bu rakamın dışında hesaplanamayan bazı maddeler de bulunuyor. Bunların başında da tanıtım geliyor. Avrupa’da mücadele eden bir takım yıldız oyuncuyu kadrosuna daha rahat katabiliyor. Kulüpler Türkiye dışında da taraftarlara ulaşabiliyor. Örneğin Galatasaray’ın bu sezon maçlarını 10 bin yabancı izledi.

UEFA KULÜPLERDEN NE İSTİYOR?

UEFA, kupalara katıldıkları için toplam 1.8 milyar Euro ödediği kulüplerden profesyonel bir yönetim bekliyor. Takımların mali kriterler konusunda uyması gereken en önemli maddeler şunlar: “Transferde gelirlerinden daha fazla harcama yapılamaz, futbolcuların ücret, maaş ve prim ödemeleri, toplam gelirin yüzde 70 ini geçemeyecek.” Kulüplerin bu maddeleri uymaması durumunda UEFA Avrupa kupalarına takımları kabul etmiyor.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Transfer konusunda gözümüzü karartacağız. Belki de Avrupa’ya gitmektense önümüzdeki yıl şampiyon olacak kadroyu kurmalıyız. Biz zaten ağzımızla kuş tutsak Finansal Fair Play’e uyamayız.