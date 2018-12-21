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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
Ceyhun KUBURLU
21.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Avrupa'ya gitmemenin bedeli 500 milyon TL

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Avrupa'ya gitmemenin bedeli 500 milyon TL

UEFA, her yıl Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde mücadele eden takımlara 1.8 milyar Euro akıtıyor. Bu platformlarda Türk kulüplerinin boy göstermesi halinde aldığı pay 500 milyon lirayı buluyor.

Avrupa futbol endüstrisi yayın gelirleri, sponsorlar, maç günü hasılatı ve ticari gelirleriyle son 10 yılda çok hızlı bir büyüme yakaladı. UEFA bu geliri Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde yer alan takımlara dağıtıyor. UEFA’nın bu platformlarda geçtiğimiz yıl dağıttığı rakam ise 1.8 milyar Euro seviyesine ulaştı. Geçtiğimiz yıl 3 kulübümüzün mücadele ettiği bu alanda elde edilen gelir 65 milyon Euro’yu buldu. Bu sezon 4 takımla katıldığımız Avrupa kupalarından beklenen gelir 75 milyon Euro’yu (456 milyon TL) aşıyor.

Ancak iş bununla da kalmıyor. Avrupa’da en az 3 maç oynayan kulüpler maç günü hasılatı ile bu rakamı 500 milyon liranın üzerine taşıyabiliyor.

GALATASARAY’A 10 BiN YABANCI

Bu rakamın dışında hesaplanamayan bazı maddeler de bulunuyor. Bunların başında da tanıtım geliyor. Avrupa’da mücadele eden bir takım yıldız oyuncuyu kadrosuna daha rahat katabiliyor. Kulüpler Türkiye dışında da taraftarlara ulaşabiliyor. Örneğin Galatasaray’ın bu sezon maçlarını 10 bin yabancı izledi.

UEFA KULÜPLERDEN NE İSTİYOR?

UEFA, kupalara katıldıkları için toplam 1.8 milyar Euro ödediği kulüplerden profesyonel bir yönetim bekliyor. Takımların mali kriterler konusunda uyması gereken en önemli maddeler şunlar: “Transferde gelirlerinden daha fazla harcama yapılamaz, futbolcuların ücret, maaş ve prim ödemeleri, toplam gelirin yüzde 70 ini geçemeyecek.” Kulüplerin bu maddeleri uymaması durumunda UEFA Avrupa kupalarına takımları kabul etmiyor.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Transfer konusunda gözümüzü karartacağız. Belki de Avrupa’ya gitmektense önümüzdeki yıl şampiyon olacak kadroyu kurmalıyız. Biz zaten ağzımızla kuş tutsak Finansal Fair Play’e uyamayız.

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