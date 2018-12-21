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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Avrupa'ya gitmemek felaket olur

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Avrupa'ya gitmemek felaket olur

Hürriyet yazarları Koç'un 'gerekirse Avrupa'ya gitmeyiz" sözlerini değerlendirdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz salı günü büyük yankı yaratan bir açıklama yaparak, “Gerekirse Avrupa kupalarına gitmemeyi göze alıp, şampiyon olacak bir kadro kurmalıyız” dedi. Koç’un bu sözlerini değerlendiren Hürriyet yazarları İlker Yasin, Rüştü Reçber, Uğur Meleke ve Kenan Başaran, Avrupa kupalarına gitmemenin hem maddi hem manevi anlamda büyük kayıplara yol açabileceği görüşünde birleşti. Avrupa’da mücadele etmek her şeyden önce kulüplere büyük prestij sağlıyor. Kaliteli yabancı futbolcular ve teknik adamlar uluslararası arenada yer alan takımlara transfer olmayı tercih ediyor. UEFA, Avrupa kupalarına katılan kulüplere çok ciddi miktarda para dağıtıyor. Beşiktaş geçen sezon UEFA’dan tam 43.2 milyon Euro (262 milyon TL) aldı. Avrupa katılmamak ayrıca UEFA Kulüpler Sıralaması’ndaki yerimizi ve katılacak takım sayımızı da olumsuz etkiler...

İlker Yasin: Fenerbahçe öz kaynaklarına yönelmeli

Ali Koç bir işadamı, UEFA da futbolun patronu. Fenerbahçe Kulübü’nün patronu Avrupa futbolunun patronuna cephe almamalı. Finansal Fair Play kuralları sadece o takımın Avrupa kupalarına katılmamasıyla kısıtlı kalmayacak. Fenerbahçe kaybettiği bu yılda elindeki gençlere kadroda yer vererek kendi öz kaynaklarına dönmekle daha iyi eder. Fenerbahçe’nin UEFA’ya karşı olmasının Fenerbahçe’ye bir şey getireceğini sanmıyorum.

Rüştü Reçber: Ali Koç kesin konuşmadı ama...

Sayın Ali Koç Fenerbahçe’nin şu anki konumuna istinaden böyle bir düşünce içerisine girmiştir. Buna anlık bir düşünce olarak bakmak ve başka yerlere çekmemek gerekir. Evet şu anki durumdan çıkmak için kaliteli ve önemli isimlerin alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır
ve bunu yapabilmek için UEFA Finansal Fair Play kurallarının dışına çıkılması gerekir. Koç kesin konuşmamıştır, “Gerekirse” deyip açık kapı bırakmıştır. Çünkü bile bile böyle bir girişimde bulunmak ileride UEFA nezdinde kapanması zor yaraların açılmasına neden olabilir..

Uğur Meleke: İlk yaptırım kupalardan men değil

Fenerbahçe’nin acil transfer ihtiyacı olduğu doğru. Sezon başında yapılan 11 transferin en az 6’sı isabetsiz. Iyi bir santrforu yok, Valbuena-Ayew in alternatifi yok, Eljif dışında yetenekli orta sahası yok. Ancak Finansal Fair-Play’in de birinci amacı kulüpleri men etmek değil,
ekonomik tablolarını regüle etmek. Kaidelere uymadığınızda ilk yaptırım kupalardan men değil; para cezası, kadro kısıtlamaları geliyor önce. Avrupa’da birçok kulüp bu süreçten geçti geçiyor, PSG’si de, Galatasaray’ı da. Öyle hemen men cezası gelecek havası yaratmak bence yanlış.

Kenan Başaran: Avrupa'yı değil, yüksek kontratları yak

Kriterleri bir yana bırakıp şampiyon kadro için yine borçlanırsanız, bu kez de Şampiyonlar Ligi’ne gidemeyebilirsiniz. UEFA 1 yıldan fazla ceza da verebilir. Bu durumda Koç’a G.Saray’ın lobisi lazım olur. Normalde G.Saray, bu sezon Devler Ligi’ne gidemezdi. Ama UEFA’da etkin olan isimlerden de oluşan çok iyi bir savunma ekibi kurdu. Avrupa biletini değil, yüksek kontratları yakmalı. Yanal bu 6 ayı, mümkün mertebe çok sayıda genç oyuncu kazanmak için kullanmalı.

Ersun Yanal resmen Fenerbahçe'de!Sarı-lacivertli kulüp teknik direktör Ersun Yanal ile sözleşme imzaladı. başkan Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal ortak basın toplantısında soruları yanıtladı...
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