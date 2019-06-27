Avrupa’nın yeni değeri: Sancho

Son beş ayda piyasa değerini 49.6 milyon Euro artırarak, 95.7 milyon Euro’ya çıkaran Borussia Dortmund’lu Jadon Sancho bu alanda zirvede yer aldı. İngiliz yıldızı futbolcuyu Luka Jovic ve Frenkie de Jong takip etti.

LiGLERİN sona ermesinin ardından futbolseverlerinin gözü takımların yapacağı transferlere çevrildi. Birçok kulüp kadrosuna yeni isimleri katmak için kesenin ağzını açarken, yıldız isimlerin de piyasa değerlerini artırdığı görüldü. KPMG Football Benchmark’ın araştırmasına göre son beş ayda piyasa değerini en çok artıran isim Jadon Sancho oldu. Borussia Dortmund’da forma giyen 19 yaşındaki İngiliz son beş ayda piyasa değerini 49.6 milyon Euro artırarak, 95.7 milyon Euro’ya çıkarmayı başardı.

Yükselenleri İspanyollar kaptı

Jadon Sancho’nun ardından listenin ikinci sırasında Real Madrid’in 60 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı Luka Jovic yer aldı. Geçtiğimiz sezonu Alman ekibi Frankfurt’ta geçiren Sırp forvet, piyasa değerini 45.1 milyon Euro yükselterek, 66.4 milyon Euro’ya çıkardı. Listenin üçüncü sırasında yer alan Frenkie de Jong ise 39.4 milyon Euro’luk artışla değerini 81.9 milyon Euro’ya yükseltmeyi başardı. Hollandalı orta saha, Ajax’tan 75 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Barcelona’ya transfer oldu.

‘ÇÖPLÜK’TEN ÇIKAN BiR YILDIZ

LONDRA’ya bağlı Camberwell’de 25 Mart 2000 tarihinde doğan Jadon Sancho, Trinidad-Tobagolu bir anne babanın çocuğu... Çocukluğu Middlesex’te geçti. Yetiştiği yer en yüksek suç oranına sahip bölümlerden biriydi. Bir röportajında “Okuldan sonra sadece futbol oynamak istiyordum. Çevremde pek çok kişi kötü şeyler yapıyordu ama ben hiçbir zaman yapmayı istemedim” diyerek yetiştiği ortamın zorluklarını anlatan Sancho’ya göre bu durum ona ailesini bir an önce bu çöplükten çıkarması gerektiği ve bunun için hızlı bir şekilde ilerlemesi gerektiğini gösterdi. İngiltere’de Watford ve Manchester City formaları giyen genç yıldız 2017’de Borussia Dortmund’a transfer oldu. 19 yaşındaki oyuncu 6 kez İngiltere A Milli Takımı formasını giydi.

28 yaşındayken piyasasını artırdı

Listede ilk 10’da yer alan oyuncular arasında 25 yaşından yüksek olan tek isim bulunuyor: Virgil van Dijk... Dünyanın en iyi stoperi olarak lanse edilen Hollandalı oyuncu, piyasa değerini 30.5 milyon Euro arttırarak, 98.4 milyon Euro’ya çıkardı. Listede Virgil van Dijk’in yanı sıra Liverpool’dan Trent Alexander-Arnold da yer alıyor. İngiliz sağ bekin değeri 38.4 milyon Euro yükselerek, 80.8 milyon Euro oldu.