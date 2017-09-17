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Avrupa'nın kralı Slovenya

Avrupa Basketbol Şampiyonası final maçında Slovenya ile Sırbistan Sinan Erdem'de karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 93-85 kazanan Slovenya şampiyonluğa ulaştı.

Fatihh Saboviç
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Slovenya, EuroBasket 2017 finalinde Sırbistan'ı 93-85 yenip ülke tarihindeki ilk Avrupa Şampiyonluğu'na ulaştı.

İki eski Yugoslavya ülkesinin basketbol resitali sunduğu dev maçı 'ilk 3 periyot ve son çeyrek' olmak üzere ikiye ayırmak şart... Çünkü ilk 3 periyot boyunca tutulan nefesler son 10 dakikada kesildi!

Slovenya cephesinde Dragic ve Vidmar, Sırbistan'dan Bogdanovic ile arkadaşlarına, "Avrupa'nın efendisi biziz" dedi.
Final çeyreğine dek eli adeta alev alan Dragic'le 'rahat' gelen Slovenler, son çeyrekte Sırp Kuzmic arka arkaya 2 serbest atış, Bogdanovic ve Macvan da birer üçlük kaçırınca altın madalyaya ulaştı.

Avrupanın kralı Slovenya

SLOVENYA NASIL KAZANDI?

1- Sinan Erdem'e akın eden binlerce Sloven, takımlarına büyük avantaj getirdi. Şampiyon, Doncic sakatlanıp 1.5 çeyrek oynayamasa da Slovenya oldu.

2- Goran Dragic, tamı tamına 35 sayı attı! Bunların 26'sı ilk devredeydi. Son periyotta Slovenler, Dragic'i daha fazla kullanmadan galibiyeti göğüsledi.

3- Bogdan, tam ritm bulamasa da 22 sayı attı. Marjanovic boyalı alanda silikti. Macvan 18 sayı katkı verse de Sırplar kader atışlarını kaçırdı.

Avrupanın kralı Slovenya

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Cristiano Maranho , Tolga Şahin , Antonio Conde

Slovenya: Randolph 11, Dragic 35, Nikolic 4, Prepelic 21, Muric 5, Blazic 67, Vidmar 2, Zagorac , Dimec , Cancar , Doncic 8

Başantrenör: Igor Kokoskov

Sırbistan: Macvan 18, Bogdanovic 22, Lucic 9, Milosavjevic 2, Bircevic 8, Stimac 2, Micic 4, Guduric 6, Jovic 2, Kuzmic 6, Marjonavic 6

Başantrenör: Aleksandar Djordjevic

1. Periyot: 20-22 (Sırbistan lehine)

Devre: 56-47 (Slovenya lehine)

3. Periyot: 71-67 (Slovenya lehine)

Avrupanın kralı Slovenya

Final ve turnuva MVP'si Dragic oldu

Eurobasket finalinin ve turnuvanın MVP'si (En değerli oyuncu) Slovenya'yı şampiyonluğa taşıyan Goran Dragic oldu. Dragic, maç sonu sahada ödüllerini aldı.

Bogdan, Sinan Erdem'de bu kez üzüldü

Fenerbahçeformasıyla geçen sezon Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen EuroLeague Final Four'unda şampiyonluğa ulaşan Bogdan Bogdanovic, milli takım formasıyla mutlu sona ulaşamadı.

Avrupanın kralı Slovenya


Turnuvanın en iyi ilk 5'i:

Doncic (Slovenya
Bogdanovic (Sırbistan)
Dragic (Slovenya)
Shved (Rusya)
Pau Gasol (İspanya)

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