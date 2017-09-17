Avrupa'nın kralı Slovenya

Slovenya, EuroBasket 2017 finalinde Sırbistan'ı 93-85 yenip ülke tarihindeki ilk Avrupa Şampiyonluğu'na ulaştı.
İki eski Yugoslavya ülkesinin basketbol resitali sunduğu dev maçı 'ilk 3 periyot ve son çeyrek' olmak üzere ikiye ayırmak şart... Çünkü ilk 3 periyot boyunca tutulan nefesler son 10 dakikada kesildi!
Slovenya cephesinde Dragic ve Vidmar, Sırbistan'dan Bogdanovic ile arkadaşlarına, "Avrupa'nın efendisi biziz" dedi.
Final çeyreğine dek eli adeta alev alan Dragic'le 'rahat' gelen Slovenler, son çeyrekte Sırp Kuzmic arka arkaya 2 serbest atış, Bogdanovic ve Macvan da birer üçlük kaçırınca altın madalyaya ulaştı.
SLOVENYA NASIL KAZANDI?
1- Sinan Erdem'e akın eden binlerce Sloven, takımlarına büyük avantaj getirdi. Şampiyon, Doncic sakatlanıp 1.5 çeyrek oynayamasa da Slovenya oldu.
2- Goran Dragic, tamı tamına 35 sayı attı! Bunların 26'sı ilk devredeydi. Son periyotta Slovenler, Dragic'i daha fazla kullanmadan galibiyeti göğüsledi.
3- Bogdan, tam ritm bulamasa da 22 sayı attı. Marjanovic boyalı alanda silikti. Macvan 18 sayı katkı verse de Sırplar kader atışlarını kaçırdı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Cristiano Maranho , Tolga Şahin , Antonio Conde
Slovenya: Randolph 11, Dragic 35, Nikolic 4, Prepelic 21, Muric 5, Blazic 67, Vidmar 2, Zagorac , Dimec , Cancar , Doncic 8
Başantrenör: Igor Kokoskov
Sırbistan: Macvan 18, Bogdanovic 22, Lucic 9, Milosavjevic 2, Bircevic 8, Stimac 2, Micic 4, Guduric 6, Jovic 2, Kuzmic 6, Marjonavic 6
Başantrenör: Aleksandar Djordjevic
1. Periyot: 20-22 (Sırbistan lehine)
Devre: 56-47 (Slovenya lehine)
3. Periyot: 71-67 (Slovenya lehine)
Final ve turnuva MVP'si Dragic oldu
Eurobasket finalinin ve turnuvanın MVP'si (En değerli oyuncu) Slovenya'yı şampiyonluğa taşıyan Goran Dragic oldu. Dragic, maç sonu sahada ödüllerini aldı.
Bogdan, Sinan Erdem'de bu kez üzüldü
Fenerbahçeformasıyla geçen sezon Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen EuroLeague Final Four'unda şampiyonluğa ulaşan Bogdan Bogdanovic, milli takım formasıyla mutlu sona ulaşamadı.
Turnuvanın en iyi ilk 5'i:
Doncic (Slovenya
Bogdanovic (Sırbistan)
Dragic (Slovenya)
Shved (Rusya)
Pau Gasol (İspanya)