Avrupa’nın en büyük espor sahnesi açıldı!
Türkiye’de espor ekosisteminin en büyük destekçisi Riot Games Türkiye, açılışına Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım’ın da katıldığı; Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın ise en büyük Espor Sahnesini açtı.
Açılışa torunu Bahar Sena ile gelen Binali Yıldırım, burada esporcu gençlerle ve profesyonel esporcularla sohbet etti. League of Legends oyunu hakkında bilgi alan Yıldırım, Riot Games Espor Sahnesi'ni gezdi.
Organizasyona torununun kendisini getirdiğini aktaran Yıldırım, “Beni buraya torunum getirdi. Dede, orada kocaman bir dünya var. Bilgisayar başından dünya şampiyonlukları yapılıyor. Bugün açılış var, beni götür dedi. Bahar Sena sayesinde buradayım. Sizin isteklerinizi, ihtiyaçlarınızı görüyoruz. Hepsini rahatça yapabilmeniz, önünüzü açmak için gayret ediyoruz. Bu yatırımlar, bu imkânlar hepsi sizler için seferber ediliyor. Kısacık sürede e-sporun 4 milyon aktif oyuncusu olmuş maşallah Türkiye’de. Oyuncu var, taraftar var, federasyon var, şimdi stadınız da oldu. Bakın bu salon bin kişilik. Avrupa’nın en büyüğü” dedi.
Açılış seremonisi kapsamında Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) ile Riot Games arasında özel bir iş birliği protokolü de Türkiye Espor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir ve Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Bora Koçyiğit tarafından imzalandı. Protokol çerçevesinde iki kurumun turnuva, çalıştay, akreditasyon alanlarında uzun soluklu bir iş birliği içinde olması öngörülüyor.
Dünya çapında ilk 5’e girdi
Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın en büyük, Dünya’nın ise en büyük 5 espor merkezi arasında yer alan bu devasa yatırım, ülkemizdeki Espor ekosisteminin dünya standartlarına ulaşması için çok önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Espor tutkunlarının, her hafta gerçekleşen Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi maçlarını canlı olarak izleyebileceği Riot Games Espor Sahnesi, maç günlerinde yaklaşık 1.000 seyirci ağırlayabilecek. LoL ve espor takımlarının ürünlerinin de ulaşılabileceği merkez, League of Legends ve espor tutkunu gençlerin bir araya geleceği çeşitli aktivitelere de ev sahipliği yapacak.
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