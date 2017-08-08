Avrupa'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ Real Madrid!

Â
Stat: II. Filip Arena
Hakemler: Gianluca Rocchi, Elenito Di Liberatore, Mauro Tonolini (Ä°talya)
Real Madrid: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco (Dk. 74 Vazquez), Bale (Dk. 74 Asensio), Benzema (Dk. 83 Ronaldo)
Manchester United: De Gea, Valencia, LindelÃ¶f, Smalling, Darmian, Matic, Herrera (Dk. 56 Fellaini), Pogba, Mkhitaryan, Lingard (Dk. 46 Rashford), Lukaku
Goller: Dk. 24 Casemiro, Dk. 52 Isco (Real Madrid), Dk. 62 Lukaku (Manchester United)
SarÄ± kartlar: Dk. 42 Lingard, Dk. 90+4 Rashford (Manchester United), Dk. 84 Carvajal, Dk. 86 Ramos (Real Madrid)
Â
Â MAÃ‡TAN DAKÄ°KALAR
16. dakikada Real Madrid gole yaklaÅŸtÄ±. Toni Kroos'un kullandÄ±ÄŸÄ± kÃ¶ÅŸe atÄ±ÅŸÄ±na hareketlenen Carlos Casemiro'nun yaptÄ±ÄŸÄ± kafa vuruÅŸunda top, direkten dÃ¶ndÃ¼.
24. dakikada Madrid ekibi, golÃ¼ bulan taraf oldu. Dani Carvajal'in savunmanÄ±n arkasÄ±na gÃ¶nderdiÄŸi pasta, sol Ã§aprazdan ceza alanÄ±na giren Casemiro, yaptÄ±ÄŸÄ± tek vuruÅŸla topu aÄŸlara gÃ¶nderdi: 1-0.
KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ±, Real Madrid'in 1-0'lÄ±k Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle sona erdi.
52. dakikada Real Madrid, farkÄ± ikiye Ã§Ä±kardÄ±. Ceza alanÄ±nda Gareth Bale ile duvar pasÄ± yapan Isco, kaleciyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ± pozisyonda topu aÄŸlara gÃ¶ndererek durumu 2-0 yaptÄ±.
61. dakikada Real Madrid, 3. gol ÅŸansÄ±ndan yararlanamadÄ±. Casemiro'nun pasÄ±na hareketlenen Bale'in ceza sahasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± sert vuruÅŸta meÅŸin yuvarlak, Ã¼st direÄŸe Ã§arparak oyun alanÄ±na dÃ¶ndÃ¼.
62. dakikada Manchester United, farkÄ± bire indirdi. Matic'in ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± sert vuruÅŸta kaleci Keylor Navas, topa mÃ¼dahale etmeyi baÅŸardÄ±. DÃ¶nen topu tamamlayan Lukaku, skoru 2-1'e getirdi.
Kalan dakikalarda baÅŸka gol olmadÄ± ve Real Madrid, rakibini 2-1 yenerek UEFA SÃ¼per Kupa'yÄ± mÃ¼zesine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Real Madrid, 2002, 2014 ve 2016'nÄ±n ardÄ±ndan kupayÄ± 4. kez kazandÄ±. Real Madrid'in galibiyetiyle Ä°spanya temsilcileri, son 9 kupanÄ±n 8'inde mutlu sona ulaÅŸmayÄ± baÅŸardÄ±. Eflatun-beyazlÄ±lar, 1989 ve 1990'da mutlu sona ulaÅŸan Ä°talya ekibi Milan'dan bu yana Ã¼st Ã¼ste iki kez kupayÄ± kazanan diÄŸer bir takÄ±m oldu.
Â