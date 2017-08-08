Avrupa'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ Real Madrid!

YoÄŸun ve stresli bir hazÄ±rlÄ±k dönemi sonrasÄ± sÄ±nav zamanÄ± geldi. ÖÄŸrencilerin, bu yoÄŸun dönemi baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde atlatmasÄ± için sÄ±nav stresiyle nasÄ±l baÅŸ edilmesi gerektiÄŸi konusunda daha fazla bilinçlenmesi ve uzman tavsiyelerine uymalarÄ± gerekiyor. SÄ±nav stresi nedir ve bu stresle nasÄ±l baÅŸa çÄ±kÄ±lÄ±r? DoÄŸru tercih ne demek? Tercih yaparken nelere dikkat etmeli? Tüm bu sorularÄ±n cevaplarÄ± ve fazlasÄ± haberimizde... Ä°ÅŸte detaylar...