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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
22.04.2019 - 07:38, Son Güncelleme:

Avrupa'nın devleri onu istiyor!

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Avrupa'nın devleri onu istiyor!

Eljif Elmas için; Lazio, Fiorentina, Tottenham, Zenit’in ardından İnter de Sarı-Lacivertliler’in kapısını çalmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe’nin talebi 20 milyon euro...

Fenerbahçe’nin Makedon yıldızı Eljif Elmas, bir süredir Avrupa’nın önde gelen kulüpleri tarafından paylaşılamıyor. Lazio, Fiorentina, Tottenham Hotspur ve Zenit Saint Petersburg’un ardından Inter’in de Makedon futbolcu için devreye girdiği öğrenildi.

19 yaşındaki yıldız futbolcu için 15 ila 20 milyon euroluk bir bonservis bedelinden bahsedilirken İnter kulübünün bu parayı azaltabilmek için farklı bir formül üzerinde durabileceği belirtildi. Makedon futbolcudan daha fazla gelir elde etmeyi düşünen Fenerbahçe, istenilen meblağnın verilmesi durumunda genç oyuncunun satılmasına onay verecek.

Sarı-Lacivertli forma altında sergilediği futbolla beğeni toplayan Eljif, bu sezon kulübüyle 34 resmi maçta görev yaptı. Makedonya Milli Takımı formasını da giyen genç futbolcu, EURO 2020 Elemeleri’nde ülkesinin Letonya’yla karşılaştığı maçta 2 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

Takas yolu Miranda!

İnter kulübü, Makedon yıldızın transferi için Fenerbahçe’nin kapısını takas teklifiyle de çalabilir. Milano ekibine yakınlığıyla bilinen FC İnter News adlı internet sitesi, Inter’in sezon sonunda Martin Skrtel’le yollarını ayırması beklenen Sarı Lacivertliler’e Joao Miranda’yı teklif edebileceğini yazdı.

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