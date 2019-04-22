Avrupa'nın devleri onu istiyor!
Eljif Elmas için; Lazio, Fiorentina, Tottenham, Zenit’in ardından İnter de Sarı-Lacivertliler’in kapısını çalmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe’nin talebi 20 milyon euro...
Fenerbahçe’nin Makedon yıldızı Eljif Elmas, bir süredir Avrupa’nın önde gelen kulüpleri tarafından paylaşılamıyor. Lazio, Fiorentina, Tottenham Hotspur ve Zenit Saint Petersburg’un ardından Inter’in de Makedon futbolcu için devreye girdiği öğrenildi.
19 yaşındaki yıldız futbolcu için 15 ila 20 milyon euroluk bir bonservis bedelinden bahsedilirken İnter kulübünün bu parayı azaltabilmek için farklı bir formül üzerinde durabileceği belirtildi. Makedon futbolcudan daha fazla gelir elde etmeyi düşünen Fenerbahçe, istenilen meblağnın verilmesi durumunda genç oyuncunun satılmasına onay verecek.
Sarı-Lacivertli forma altında sergilediği futbolla beğeni toplayan Eljif, bu sezon kulübüyle 34 resmi maçta görev yaptı. Makedonya Milli Takımı formasını da giyen genç futbolcu, EURO 2020 Elemeleri’nde ülkesinin Letonya’yla karşılaştığı maçta 2 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.
Takas yolu Miranda!
İnter kulübü, Makedon yıldızın transferi için Fenerbahçe’nin kapısını takas teklifiyle de çalabilir. Milano ekibine yakınlığıyla bilinen FC İnter News adlı internet sitesi, Inter’in sezon sonunda Martin Skrtel’le yollarını ayırması beklenen Sarı Lacivertliler’e Joao Miranda’yı teklif edebileceğini yazdı.
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