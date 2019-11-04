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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
04.11.2019 - 13:42, Son Güncelleme:

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

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Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Juventus, Almanya'da Borussia Mönchengladbach, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig

Liverpool, konuk olduğu Aston Villa'yı son dakikalarda attığı gollerle 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Son şampiyon Manchester City, sahasında 1-0 geri düştüğü mücadelede Southampton'ı 2-1'lik skorla geçti.

Çağlar Söyüncü, takımı Leicester City'nin Crystal Palace deplasmanında 2-0 galip geldiği maçta bir gol attı.

Tottenham'ı ağırlayan Everton'da Cenk Tosun, uzatma dakikalarında kaydettiği golle mücadelenin 1-1 tamamlanmasını sağladı.

Chelsea'nin konuk olduğu Watford'u 2-1 yendiği haftada Manchester United, Bournemouth deplasmanında 1-0 yenildi.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Wolverhampton ise deplasmanda Arsenal ile 1-1 berabere kaldı.

Premier Lig'in 11. haftasının ardından 31 puana ulaşan namağlup Liverpool, Manchester City'nin 6 puan önünde liderliğini sürdürdü. Bu iki takımı, 23'er puanla Leicester City ve Chelsea izledi.

La Liga

Barcelona, Levante deplasmanında 3-1 yenilmesine rağmen rakiplerinin puan kaybetmesiyle La Liga'nın zirvesinde yer aldı.

Şampiyonluk adaylarından Real Madrid, sahasında Real Betis ile 0-0 berabere kaldı.

Zirve mücadelesi veren takımların karşılaştığı mücadelede Real Sociedad, deplasmanda Granada'yı 2-1 yendi.

Haftanın öne çıkan maçında Sevilla ile Atletico Madrid, 1-1'lik beraberliğe razı oldu.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi grubunda yer alan Getafe, Celta Vigo deplasmanında 1-0 kazandı.

Enes Ünal, takımı Valladolid'in sahasında Mallorca'yı 3-0 yendiği karşılaşmada penaltıdan bir gol kaydetti.

La Liga'nın 12. haftasında bir maç eksiğiyle 22 puana sahip Barcelona, aynı puanlı ve bir maçı eksik olan Real Madrid ile Real Sociedad'ın averajla önünde zirvede yer aldı. Ligde Atletico Madrid ve Sevilla 21'er, Granada 20 puanla sıralandı.

Serie A

Milli futbolcu Merih Demiral'ı kadrosunda bulunduran Juventus, deplasmanda Torino'yu 1-0 yendi.

Bologna'ya konuk olduğu maçı 2-1 kazanan Inter, zirve takibini sürdürdü.

Haftanın öne çıkan maçında Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Roma, sahasında Napoli'yi 2-1 mağlup etti. Mert

Çetin'in ilk kez 11'de forma giydiği ve kırmızı kart gördüğü Roma'da Cengiz Ünder ise geçirdiği sakatlıktan yaklaşık 1,5 ay sonra tekrar sahaya çıktı.

Hakan Çalhanoğlu'nun görev yaptığı Milan, evinde Lazio'ya 2-1 kaybetti.

Serie A'nın 11. haftasını 29 puanla geçen son şampiyon Juventus'u, 28 puanla Inter, 22 puanla Roma, 21'er puanla Lazio, Atalanta ve Cagliari izledi.

Bundesliga

Medipol Başakşehir ile UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer alan Borussia Mönchengladbach, deplasmanda Bayer Leverkusen'i 2-1 yendi.
Son şampiyon Bayern Münih, Eintracht Frankfurt'a konuk olduğu maçı 5-1 kaybetti. Bu sonuç, Bayern Münih'te teknik direktör Niko Kovac'ın görevinin sonlandırılmasına neden oldu.

Zirve mücadelesi veren Borussia Dortmund'un evinde Wolfsburg'u 3-0 mağlup ettiği haftada, Leipzig de sahasında Mainz 05'i 8-0 gibi farklı bir skorla geçti.

Ozan Kabak, takımı Schalke 04'ün Augsburg deplasmanında 3-2 kazandığı mücadelede bir gol buldu.

Kaan Ayhan, takımı Fortuna Düsseldorf'un sahasında Köln'ü 2-0 yendiği mücadelede ikinci golün pasını verdi.

Bundesliga'nın 10. haftası sonunda 22 puan toplayan lider Borussia Mönchengladbach'ı, 19 puana sahip Borussia Dortmund, 18'er puanlı Leipzig, Bayern Münih, Freiburg ve Schalke 04 takip etti.

Ligue 1

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden PSG, deplasmanda Dijon'a 2-1 yenilerek üçüncü mağlubiyetini yaşadı.
Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, deplasmanda Olympique Marsilya'ya 2-1 yenildi. Yusuf Yazıcı, takımının attığı golün pasını verdi.

Üst sıralarda yer alma mücadelesi veren Angers'nin evinde Strasbourg'u 1-0 ile geçtiği haftada Nantes ise Bordeaux deplasmanında 2-0 kaybetti.

Ligue 1'de 12. haftanın ardından 27 puanlı son şampiyon PSG, liderliğini sürdürdü. Angers 20, Nantes ve Olympique Marsilya 19'ar puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.


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