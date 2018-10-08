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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
08.10.2018 - 11:55, Son Güncelleme:

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

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Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Chelsea ve Liverpool'un averajla önünde liderliğini sürdürdü. Son 4 maçını kazanan Sevilla, Barcelona ve Real Madrid'in puan kaybettiği haftada La Liga'da zirveye çıktı. Serie A'da Juventus, Ligue 1'de PSG, Bundesliga'da Borussia Dortmund zirvedeki yerini korudu.

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi olarak görülen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Sevilla, İtalya'da Juventus, Almanya'da Borussia Dortmund, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig

Haftanın maçında son şampiyon Manchester City, 8. haftada konuk olduğu Liverpool ile 0-0 berabere kaldı.
Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Chelsea, Southampton deplasmanında 3-0 galip geldi.

Arsenal, deplasmanda Fulham'ı 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı ve yükselişini sürdürdü.

Zor günler geçiren Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United, sahasında 2-0 geri düştüğü maçta Newcastle United'ı 3-2 yendi.

Tottenham'ın evinde Cardiff City'yi 1-0 mağlup ettiği 8. haftada, milli futbolcu Cenk Tosun'un görev aldığı Everton, Çağlar Söyüncü'yü kadrosunda bulunduran Leicester City'yi deplasmanda 2-1'lik skorla geçti. Premier Lig'de 8. hafta maçlarının ardından 20 puan toplayan Manchester City, Chelsea ve Liverpool'un averajla önünde liderliğini sürdürdü. Üç takımı 18'er puanla Arsenal ve Tottenham izledi.

- La Liga

Real Madrid ve Barcelona'nın puan kaybettiği haftada Sevilla, kadrosunda Okay Yokuşlu ve Emre Mor'u bulunduran Celta Vigo'yu 2-1 yenerek art arda 4. maçını kazandı ve liderliğe yükseldi.

Valencia deplasmanında 1-1'lik beraberliğe razı olan Barcelona'nın ligdeki galibiyet özlemi 4 maça çıktı.
Ligde son 3 maçtır gol atamayan Real Madrid, Alaves deplasmanında 1-0 mağlup oldu.

Atletico Madrid, evinde Real Betis'i 1-0, Espanyol ise sahasında Villarreal'i 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Enes Ünal'ın görev yaptığı Valladolid, Serdar Gürler'in forma giydiği Huesca'yı 1-0 yendi.

La Liga'da 16 puana sahip Sevilla, liderliğe yükseldi. Sevilla'nın ardından Barcelona ve Atletico Madrid 15'er, Real Madrid, Espanyol ve Alaves 14'er puanla sıralandı. 

Serie A


Serie A'da son 7 yılın şampiyonu Juventus, konuk olduğu Udinese'yi 2-0 mağlup ederek 8'de 8 yaptı.

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma, deplasmanda Salih Uçan'ın mücadele ettiği Empoli'yi 2-0 yendi.
Napoli'nin evinde Sassuolo'yu 2-0 yendiği haftada, Inter ise SPAL deplasmanında 2-1 galip geldi.

Bir diğer milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun oynadığı Milan, sahasında Chievo'yu 3-1'lik skorla geçti.

Ligde 8. haftanın sonunda 24 puan toplayan Juventus'u, 18 puanlı Napoli, 16 puanlı Inter, 15 puanlı Lazio ve 14'er puanlı Sampdoria ile Roma izledi. 

Bundesliga

Almanya'da Borussia Dortmund, sahasında Augsburg'u 4-3 yenerek liderliğini korudu.

Almanya'da haftanın öne çıkan maçında Bayern Münih, evinde Borussia Mönchengladbach'a 3-0 yenildi ve peş peşe ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Leipzig, Nürnberg'i konuk ettiği mücadelede 6-0 galip gelerek haftanın en farklı sonucuna imza attı.

Öte yandan Stuttgart'ta görev yapan teknik direktör Tayfun Korkut'un Hannover 96'ya 3-1 mağlup oldukları maçın ardından görevine son verildi.

Bundesliga'nın 7. haftasının ardından 17 puanı bulunan Borussia Dortmund zirvede yer aldı. Leipzig, Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen ve Hertha Berlin 14'er, Bayern Münih ise 13 puanla zirveyi takip etti.

Ligue 1 

Lider PSG, ağırladığı Olympique Lyon'u 5-0 mağlup ederek lige 9'da 9 yaparak başladı.

Bu karşılaşmada PSG adına Kylian Mbappe (19 yaş 9 ay), Ligue 1'de bir maçta 4 gol atan en genç isim oldu.

Milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik'in yer aldığı Lille, Saint-Etienne'i 3-1, Olympique Marsilya da Caen'i 2-0 mağlup etti. Zirve takipçilerinden Montpellier ise Guingamp ile 1-1 berabere kaldı.

Ligue 1'in 9. haftası sonunda PSG, 27 puanla liderliğini sürdürdü. Lille 19, Olympique Marsilya ve Montpellier 16'şar ve Saint-Etienne 15 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.

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