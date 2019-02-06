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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
06.02.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Avrupa'nın 2 numaralı kupası İstanbul’da

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Avrupa'nın 2 numaralı kupası İstanbul’da

UEFA Avrupa Ligi resmi sponsorlarından Enterprise Rent-A-Car, UEFA Kupası’nı İstanbul’da sergiledi. 2000 yılında kupayı müzesine götüren Galatasaray’ın o zamanki kadrosunda yer alan Ergün Penbe ve Hakan Ünsal da kupa ile 20 yıl sonra buluştu.

Avrupa’nın iki numaralı kupası İstanbul’da sergilendi. Bu yıl Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılacak finalin ardından sahibini bulacak olan UEFA Avrupa Ligi Kupası, organizasyonun sponsorlarından Enterprise Rent-A-Car’ın katkılarıyla İstanbul’da sergilendi. Tanıtıma 2000 yılında UEFA Avrupa Kupası’nı kazanan Galatasaray’ın kadrosunda yer alan Hakan Ünsal ve Ergün Penbe de katıldı. 20 yıl sonrayla kupayla buluşan Ergün Penbe, "Kimileri için hayal bizim için gerçek olan bu kupayı müzemize getirdik. Kupayı kazandığımda dokunamamıştım. Şimdi dokunma fırsatı buluyorum. Kupayı kazandığımız gün benim doğum günümdü. Benim için ayrı bir gün yani. Bir daha bu kupa gelir mi elbette başka takım çıkıp, bu rekoru kıracaktır. İnşallah Bakü’de düzenlenecek finalde bir Türk takımı kupaya uzanır" dedi.

Hakan Ünsal: "Kupayı unutmuşum"
20 yıl sonra kupayı gördüğü için mutluluk duyduğunu belirten Hakan Ünsal ise "Bu kupayı görünce hatıralar, gurur ve mutluluk bizde canlandı. Bu kupa ağır abidir. Bu kupayı kaldıran bir oyuncu olmak tarif edilmez bir duygu. Unutmuşuz aslında kupayı. Bu ülkede birçok şeyi değiştiren bir kupa. Ülkenin o zaman imajını, teknik adamların ve futbolculara yol gösteren bir kupaydı" açıklamasında bulundu.

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