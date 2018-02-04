Avrupalıların en büyüğü Fenerbahçe Doğuş!
Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Doğuş, evinde konuk ettiği Anadolu Efes'i 100-74 yendi ve bu sezonki 14. galibiyetini aldı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Yener Yılmaz, Ziya Özorhon, Kerem Baki
Fenerbahçe Doğuş: Ali Muhammed 6, Melih Mahmutoğlu 13, Guduric 8, Melli 6, Ahmet Düverioğlu 2, Wanamaker 15, Vesely 13, Thompson 14, Sinan Güler 7, Datome 11, Barış Hersek, Egehan Arna 5
Anadolu Efes: McCollum 22, Douglas, Dragic, Motum 15, Dunston 7, Yiğitcan Saybir 11, Birkan Batuk, Doğuş Balbay 10, Onuralp Bitim 3, Stimac 6, Berk Demir, Arda Erdoğan
1. Periyot: 27-10
Devre: 57-34
3. Periyot: 71-56
Diskalifiye: 10.48 Dragic (Anadolu Efes)
Beş faulle çıkanlar: 27.02 Wanamaker, 33.20 Guduric (Fenerbahçe Doğuş), 33.55 Douglas (Anadolu Efes)
Lacivert beyazlılar 10 sayı üretebildiği ilk çeyrekte 27 sayı yiyip, sezonun en kötü performanslarından birini sergiledi. İkinci periyotta Ataman, 1999 doğumlu Onuralp ve Yiğitcan'ı parkeye sürüp geleceğe dair güzel tohumlar ekti. Yiğitcan, maçı 3/4 üçlük isabeti ve 11 sayıyla tamamladı. F.Bahçe odaya 57-34 önde gitti.
BÜYÜK AĞIRLIK
'Madalyonun öteki yüzü'nü gösterdiği 3. çeyreğe 12-0'lık seriyle giren Efes, bu ritmi ikinci devreye yayamadı. Fenerbahçe, Vesely, Thompson ve Melih'le ağırlığını koyduğu karşılaşmada son 10'a 71-56 üstün girdi.
McCollum'un 22 sayı ile parladığı ama yanına Motum (15 sayı) hariç ekstra skorer bulamadığı mücadelenin son çeyreğinde, Fenerbahçe'nin 1997'li yıldızı Egehan da etkiliydi. Sarı lacivertliler, Banvit ve Olympiakos yenilgisi sonrası farklı galibiyetle kendine geldi: 100-74.
Fenerbahçe'nin Anadolu Efes'i 100-74 yendiği maç sonrası Wanamaker'ın kızı Isabelle, Ülker Arena parkelerinde oyuncaklarıyla oynuyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle