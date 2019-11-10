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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
10.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Avrupalılar sahne alıyor!

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Avrupalılar sahne alıyor!

Ligde son 4 maçta 10 puan toplayan Beşiktaş, Dorukhan ve Douglas’tan yoksun olarak Denizlispor’u ağırlayacak. Trabzon, haftaya lider giren Alanya’yı yenerse rakibini puantajda geçecek. Avusturya’dan moralli dönen Başakşehir de kazanarak zirveye ortak olma amacında.

UEFA Avrupa Ligi’nde hafta içi deplasmanda zorlu maçlara çıkan Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Beşiktaş Süper Lig’e dönüyor. Üç takım da evlerinde oynayacakları maçları kazanarak milli maç arasına moralli girmeyi planlıyor. Trabzonspor, 16.30’da Aytemiz Alanyaspor’u ağırlarken, 19.00’da Medipol Başakşehir-Ankaragücü ve Beşiktaş-Yukatel Denizlispor maçları oynanacak. Bu takımlardan Beşiktaş, Portekiz’deki Braga deplasmanından 5 saatlik bir uçak yolculuğunun ardından İstanbul’a dönerken, tek bir antrenman bile yapamadan Denizli maçı için kampa girdi.

KARTAL'IN 33 MAÇTIR EVİNDE GOLSÜZ MAÇI YOK

Ligdeki son 4 maçında 10 puan toplayan Beşiktaş bugün karşılaşacağı rakibini yenerek çıkışını sürdürmeye çalışacak. Süper Lig’de evindeki son 16 maçı yitirmeyen siyah beyazlı ekip, son 33 karşılaşmada ise rakip fileleri havalandırmayı başardı. Ağır grip olduğu için
Braga ile oynanan maç için Portekiz’e gidemeyen siyah beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı’nın, Yukatel Denizlispor mücadelesinde ekibinin başında olması bekleniyor. Beşiktaş’ta sakatlıkları süren Dorukhan Toköz ile Douglas, bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.

YILDIZ İSİMLER GERİ DÖNÜYOR

Beşiktaş’ta sarı kart cezasını tamamlayan Caner Erkin bugünkü karşılaşmada forma giyebilecek. Sakatlığı tamamen geçen Georges-Kevin N’Koudou da teknik heyetin görev vermesi halinde Denizlispor maçında görev alabilecek. Yine aynı şekilde, hafta içindeki Braga maçı için kadroya alınmayarak dinlendirilen Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Gökhan Gönül, Victor Ruiz ve Abdoulay Diaby de bugün formalarını yeniden giyecekler. Victor Ruiz ile Necip Uysal, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Konuk ekipte tek eksik ise sakat olan Kolombiyalı golcü Estupinan.

FIRTINA’DA 6 EKSiK VAR

Sakatlıklarla boğuşan Trabzonspor bugün 16.30’da, haftaya lider giren Aytemiz Alanya’yı konuk edecek. Medical Park Stadı’ndaki maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bordo mavililerde Abdülkadir Ömür, Ekuban ve Onazi oynamayacak, Sosa, Sturridge ve Obi Mikel’in durumu belirsiz. Alanya’da Juanfran, Lokman ve Musa’nın sakatlıkları sürüyor.

BAŞAKŞEHiR SERi PEŞiNDE

BU sezon Avrupa kupalarındaki en başarılı temsilcimiz olan Medipol Başakşehir, saat 19.00’da Fatih Terim Stadı’nda Ankaragücü’nü ağırlayacak. Son 8 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen turuncu lacivertlilerde sakatlıkları süren İrfan Can, Aleksic ve Mahmut bugün forma giyemeyecek. Konuk takımda ise Scarione sakat, Pinto ise cezalı.

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