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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
Süleyman ARAT
19.11.2019 - 21:25, Son Güncelleme:

Avrupa'daki Türk derbisinde gülen taraf Eczacıbaşı

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Avrupa'daki Türk derbisinde gülen taraf Eczacıbaşı

2020 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında Eczacıbaşı VitrA sahasında Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup etti.

 

 

Keyifli bir mücadeleye sahne olan maçta 2-0 öne geçmesine rağmen rakibine peş peşe setler vererek maçın final setine taşınmasına neden olan Eczacıbaşı VitrA yeniden maça tutundu ve Boskovic’in resitaliyle maçı 3-2 kazanmayı başardı.

Eczacıbaşı'ndan Natalia Pereıra maçın en değerli ve 26 sayıyla en skorer oyuncusu oldu.

İlk sete Fenerbahçe Opet iyi başlasa da sonunu getiremedi. İki sayı üç sayı önde götürdüğü sette 19-21 de Natalia, Kim ve Boskovıc’le peş peşe sayılar bulmaya başlayan Eczacıbaşı VitrA rakibini yakalayıp öne geçti ve 25-23’le skoru 1-0 yaptı.

İkinci sete de Fenerbahçe Opet iyi başlasa da Eczacıbaşı VitrA rakibini 15-15’te yakaladı. Eczacıbaşı Vitra ABD’li yıldızı Lloyd’un servislerinde peş peşe 8 sayı kazanan turucu beyazlar farkı 24-16‘ya kadar çıkarttılar bu seti de 25-18 kazanarak durumu 2-0 yaptılar.  

Üçüncü sete bu kez Eczacıbaşı VitrA iyi başlasa da sarı lacivertli ekip rakibini yakalayıp öne geçti ancak maç 13-13’te eşitlendi bu dakikada itibaren çekişme yaşanmaya başladı ve skor18-18’e kadar başa baş giderken Vargas’ın servislerinden 3 sayı Kelsey’in bloğundan 1 sayı kazanan Fenerbahçe 18-23 öne geçti ve 23-25’le maçı 2-1’e getirdi. Dördüncü sette Fenerbahçe Opet farkı 10-18’e kadar açmasına rağmen Eczacıbaşı VitrA maçı bırakmadı ve 19-20’ye kadar direndi  ama sarı lacivertliler 22-25’le satı alarak maça ortak oldu 2-2

Grupta ikinci maçlar 26 Kasım Salı günü oynanacak. Eczacıbaşı VitrA Finlandiya deplasmanında LP Salo takımıyla, Fenerbahçe Opet’te İstanbul’da Polonya’nın Budowlani takımıyla karşılaşacak.   

Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu

Hakemler: Andrea Puecher (İtalya)(xxx), Konstantin Yovchev (Bulgaristan)

ECZACIBAŞI VITRA: Lloyd (2), Natalia (26), Giıbbemeyer (8), Boskovıc (20), Kim (9), Beyza (3), Simge (L), Gamze (1), Hande(4), Yasemin (2)

FENERBAHÇE OPET: Kelsey (10), Eda (14), Naz (1), Mıhajlovıc (8), Bahar (2), Vargas (23), Aylin (L), Fatma, Melis (L)

Setler: 25-23,25-18,23-25,22-25,15-10

Süre: 29’,25,’ 29’, 18’ (2 saat 8 dakika)

 

 

 

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