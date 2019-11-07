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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
07.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Avrupa'da zafer gecemiz olsun

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Avrupa'da zafer gecemiz olsun

UEFA Avrupa Ligi’nde 4. hafta maçları bugün tamamlanacak. Gruplarda ülkemizi temsil eden üç takım da bu akşam deplasmanlarda sınav verecek.

Üst tura çıkma şansı en yüksek temsilcimiz olan J Grubu’ndaki Medipol Başakşehir, Avusturya ekibi Wolfsberger’e; C Grubu’ndaki Trabzonspor Rusya’da Krasnodar’a; K Grubu’ndaki Beşiktaş da Portekiz’de Braga’ya konuk olacak.

Bugünkü karşılaşmalarda özellikle Başakşehir’in alacağını sonuç, UEFA’daki ülke puanımız açısından büyük önem taşıyor.

UEFA klasmanında 11. sırada yer alan Türkiye’nin, bu yarıştaki en ciddi rakibi Avusturya. Eğer Başakşehir kazanırsa, Avusturya’nın bizi yakalama şansı hemen hemen ortadan kalkacak.

Kartal 8 eksikle Braga deplasmanında

K Grubu’nda puanı bulunmayan Beşiktaş, Braga karşısına 8 eksikle çıkacak. Sakatlıkları bulunan Dorukhan, Douglas ve N’Koudou’nun yanı sıra Burak, Atiba, Gökhan, Diaby ve Ruiz kadroda yer almıyor. Diğer maçta Wolverhampton, Slovan Bratislava’yı ağırlayacak.

Avrupada zafer gecemiz olsun

Sosa'sız Fırtına Rusya'da puan arıyor

C Grubu’nda 1 puanla son sırada yer alan Trabzonspor, Krasnodar deplasmanına sakatlıkları süren Onazi, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Arda, Sosa, Sturridge ve Mikel’den yoksun gitti. Grupta aynı saatte başlayacak diğer maçta Basel, Getafe’yi konuk edecek.

Avrupada zafer gecemiz olsun

Başakşehir kazanırsa avantaj yakalayacak

J Grubu’nda 4 puanla 2. sırada yer alan M. Başakşehir, evinde 1-0 yendiği Wolfsberger karşısına yine galibiyet hedefiyle çıkıyor. Turuncu lacivertliler, kazanırsa tur için büyük avantaj elde edecek. Başakşehir’de sakat olan İrfan Can yok. Diğer maçta Mönchengladbach, Roma’yı ağırlayacak.

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