Avrupa'da zafer gecemiz olsun
UEFA Avrupa Ligi’nde 4. hafta maçları bugün tamamlanacak. Gruplarda ülkemizi temsil eden üç takım da bu akşam deplasmanlarda sınav verecek.
Üst tura çıkma şansı en yüksek temsilcimiz olan J Grubu’ndaki Medipol Başakşehir, Avusturya ekibi Wolfsberger’e; C Grubu’ndaki Trabzonspor Rusya’da Krasnodar’a; K Grubu’ndaki Beşiktaş da Portekiz’de Braga’ya konuk olacak.
Bugünkü karşılaşmalarda özellikle Başakşehir’in alacağını sonuç, UEFA’daki ülke puanımız açısından büyük önem taşıyor.
UEFA klasmanında 11. sırada yer alan Türkiye’nin, bu yarıştaki en ciddi rakibi Avusturya. Eğer Başakşehir kazanırsa, Avusturya’nın bizi yakalama şansı hemen hemen ortadan kalkacak.
Kartal 8 eksikle Braga deplasmanında
K Grubu’nda puanı bulunmayan Beşiktaş, Braga karşısına 8 eksikle çıkacak. Sakatlıkları bulunan Dorukhan, Douglas ve N’Koudou’nun yanı sıra Burak, Atiba, Gökhan, Diaby ve Ruiz kadroda yer almıyor. Diğer maçta Wolverhampton, Slovan Bratislava’yı ağırlayacak.
Sosa'sız Fırtına Rusya'da puan arıyor
C Grubu’nda 1 puanla son sırada yer alan Trabzonspor, Krasnodar deplasmanına sakatlıkları süren Onazi, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Arda, Sosa, Sturridge ve Mikel’den yoksun gitti. Grupta aynı saatte başlayacak diğer maçta Basel, Getafe’yi konuk edecek.
Başakşehir kazanırsa avantaj yakalayacak
J Grubu’nda 4 puanla 2. sırada yer alan M. Başakşehir, evinde 1-0 yendiği Wolfsberger karşısına yine galibiyet hedefiyle çıkıyor. Turuncu lacivertliler, kazanırsa tur için büyük avantaj elde edecek. Başakşehir’de sakat olan İrfan Can yok. Diğer maçta Mönchengladbach, Roma’yı ağırlayacak.
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