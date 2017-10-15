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Avrupa’da yılın atleti seçildiler

Avrupa Atletizm Birliği (EAA), Alman Johannes Vetter ile Yunan Ekaterini Stefanidi’yi yılın atleti seçti.

AA
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LİTVANYA’nın başkenti Vilnius’ta yapılan törende, 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 89.89’luk derecesiyle altın madalya kazanan Alman ciritci Vetter erkeklerde, 4.91 ile kürsünün zirvesine çıkan Yunan sırıkla atlamacı Stefanidi ise kadınlarda yılın atleti ödülüne layık görüldü.

Londra’da 200 metrede 20.09 saniyelik derecesiyle birinciliği elde eden ve Türkiye’ye tarihinin atletizmdeki ilk dünya şampiyonluğunu kazandıran Ramil Guliyev, erkeklerde son üç isim arasına kalmıştı.

Avrupa’da yılın atleti seçildilerJohannes Vetter

LEVCHENKO İLE WARHOLM’A DA ÖDÜL
23 yaş altı kadınlar 5 bin ve 10 bin metre Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra 3 bin metre Avrupa salon ikincisi Yasemin Can’ın da son üç isim arasına kaldığı ‘yılın yükselen kadın yıldızı’ ödülünü Ukraynalı Yuliya Levchenko kazandı.
Dünya Atletizm Şampiyonası’nda erkekler 400 metre engellide altın madalya kazanan 21 yaşındaki Norveçli sporcu Karsten Warholm ise ‘yılın yükselen erkek yıldızı’ ödülünün sahibi oldu.

Johannes VetterEkaterini StefanidiYılın Atleti Ödülü
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