AVRUPA'DA TRANSFER NE ZAMAN BİTİYOR?

Barcelona, Philippe Coutinho transferinde mutlu sona ulaşacak mı? veya Angel Di Maria'da? Diego Costa Atletico Madrid'e dönecek mi? Alexis Sanchez? Could Julian Draxler move? Lucas Perez?

Transfer gündeminde birçok isim futbolseverleri merakla peşinde sürüklüyor. Sabahın ilk saatlerinden itibaren hareketlenen transfer piyasası görünüşe göre çok yoğun bir gün geçirecek. Hatırlayalım geçtiğimiz dönemlerde Real Madrid dev bir transferi yoğunluluk sebebiyle gerçekleştirememişti. Manchester United'da

İspanyol kaleci De Gea'yı transfer etmek için yaz boyunca İngiliz kulübü ile müzakere yapan Real Madrid, transferi son güne bırakınca sonuca ulaşamadı. Her iki kulüp arasında anlaşma sağlanmasına rağmen belgelerin İspanya Profesyonel Futbol Ligi (LFP) kurumuna yasal sürenin dolmasından bir dakika sonra gelmesinden dolayı transfer gerçekleşmemişti. İmzaları yöneten FIFA TMS makinesi için yoğun bir gece geçireceği şüphe götürmez bir gerçekken işte Avrupa'nın en büyük liglerindeki transferi için son tarih:

ALMANYA - 31 AĞUSTOS TSİ 19.00

Transfer perdesinini ilk kapatan lig Bundesliga olacak. Saat 19.00 sonrası oyuncular kayıt edilemeyecek.

İNGİLTERE - 31 AĞUSTOS TSİ 00.00

İkinci sırada İngiltere Premier League yer alıyor.

İTALYA - 1 EYLÜL TSİ 01.00

Serie A'da transfer CET(Central European Time) nedeniyle Premier League'den bir saat sonra kapanıyor.

FRANSA - 1 EYLÜL TSİ 01.00

Fransa Ligue 1 de İtalya gibi transfer penceresini aynı saatte kapatıyor. Gecede Di Maria ve Jean Michael Seri dikkat edilecek isimler olarak öne çıkıyor.

İSPANYA - 1 EYLÜL TSİ 23.59

La Liga kulüpleri, işlerini tamamlamak için diğer Avrupa liglerinin çoğundan daha uzun bir zamanı var.

PORTEKİZ - 23 EYLÜL TSİ 01.00

Portekiz liginin daha uzun zamanı var. Portekiz'deki kulüpler, FIFA tarafından onaylanan son tarih olan 22 Eylül gece yarısına kadar oyuncuları kadrosuna katabilir.