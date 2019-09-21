Avrupa'da süper maçlar haftası
Avrupa'nın önemli liglerinde bu hafta birbirinden önemli maçlar oynanacak.
İtalya’nın en büyük derbisi olarak kabul edilen mücadelede Milan ile Inter bugün saat 21.45’te karşı karşıya gelecek.
İngiltere Premier Ligi’nde lider Liverpool, yarın saat 18.30’da Chelsea’ye konuk olacak. LiverpooL, Chelsea’yi en son istanbul’da penaltılarla yenip Avrupa Süper kupası’nı kazanmıştı.
Hollanda Ligi’nde 13’er puanla ilk 2 sırada yer alan Ajax ve PSV Eindhoven, yarın saat 17.45’te kozlarını paylaşacak. Karşılaşma, Eindhoven’daki Philips Stadı’nda oynanacak.
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