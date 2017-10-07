Avrupa'da sadece o başardı! Galatasaray...

Son iki sezonu ligde hiç istemediği yerlerde bitiren, ancak bu sezona müthiş bir başlangıç yapan ve 7. hafta itibariyle en yakın takipçisine 5 puan fark atan Galatasaray’ın yaşadığı değişim, tüm Avrupa’ya yayılmış durumda. 20 lige bakıldığında, Ukrayna dışında geçen sezonki tüm şampiyonların, bu sezon zirveyi kaptırdığı görülüyor. İlginç olan ise yeni liderlerin, son şampiyonlara attıkları puan farkları.

MERAK KONUSU...

Cim Bom, Beşiktaş’ın 5 puan önünde yer alırken, diğer liglerde de farkların en az bu kadar olduğu, hatta daha da artması dikkat çekiyor. İlk 7 haftadaki performansıyla zirvedeki yerini sağlamlaştıran Galatasaray’ın, şimdi önündeki 7 maçlık zorlu periyotta bu çıkışı sürdürüp sürdüremeyeceği merak ediliyor. (Ajansspor)

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