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Avrupa'da Mersin rüzgarı!

Kadınlar EuroCup çeyrek final ilk maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, evinde ağırladığı Carolo Basket'i 80-71 yenerek büyük bir avantaj elde etti.

Hürriyet Haber
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Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan maça her iki takım da kontrollü başladı. İlk periyot karşılıklı sayılarla geçerken, bu periyotu ev sahibi ekip 19-17 önde tamamladı. Maçın ikinci periyotunda ise Fransız ekibi Carolo Basket, bulduğu sayılarla bir anda öne geçti ve devreye 35-26 önde girdi.

Maçın 3. periyotun da ise toparlanan ve bulduğu sayılarla rakibini yakalayan Mersin ekibi, rakibine de az sayı attırdı. Bu periyotu rakip 53-51 önde tamamladı. Maçın son periyotunda ise sahada fırtına gibi esen ve bulduğu sayılarla aradaki sayı farkını açan turuncu beyazlı ekip, maçı 80-71 kazanmasını bildi. Bu sonuçla büyük bir avantaj yakalayan Güney ekibi, ayrıca rakibine de Avrupa'da ilk mağlubiyetini tattırmış oldu.

Salon: Edip Buran

Hakemler: Alessandro Martoline , Ivana Ivanovic , Aliaksandr Syrytsa

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Bria Hartley 18, Krystal Thomas 19, Asena Yalçın 2, Sasa Cado 18 Marija Gajic 14, Aija Putnina 9

Carolo Basket: Clarissa Dos Santos 18, Amel Bouderra 19, Kalis Loyd 5, Kaleena Mosqueda 3, Valeriya Berezhynska 6, Ana Filip 10, Sara Chevaugeon 10

Devre: 26-35 (Carolo Basket lehine)

3. Periyot: 51-53 (Carolo Basket lehine)

Mersin Büyükşehir BelediyespoKadınlar Euroleaguebasketbol haberleri

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