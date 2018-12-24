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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
24.12.2018 - 11:43, Son Güncelleme:

Avrupa'da Liverpool rüzgarı

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Avrupa'da Liverpool rüzgarı

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi. İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Juventus, Almanya'da Borussia Dortmund, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig
Ligin tek namağlup ekibi Liverpool, 18. haftada konuk olduğu Wolverhampton Wanderers'ı 2-0 yenerek, art arda 7. galibiyetini aldı. Son şampiyon Manchester City, seyircisi önünde Crystal Palace'a 3-2 mağlup oldu.

Haftanın öne çıkan maçında Tottenham, milli futbolcu Cenk Tosun'un da forma giydiği Everton'ı deplasmanda 6-2 gibi farklı bir skorla geçti.
Jose Mourinho'nun ayrılmasının ardından yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk maçına çıkan Manchester United, deplasmanda Cardiff City'yi 5-1 mağlup etti.

Chelsea'nin evinde Leicester City'ye 1-0 kaybettiği haftada, Arsenal ise evinde Burnley'yi 3-1 yendi. Premier Lig'de 18. maçların ardından 48 puan toplayan Liverpool, Manchester City ile arasındaki farkı 4 puana çıkardı. Bu iki takımı, 42 puanla Tottenham, 37'şer puanla Chelsea ve Arsenal izledi.

La Liga
Barcelona, sahasında milli oyuncu Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo'yu 2-0 mağlup ederek, peş peşe 4. galibiyetini aldı.
Zirve takipçilerinden Atletico Madrid, evinde Espanyol'u 1-0'lık skorla geçti.

Sevilla'nın Leganes deplasmanında 1-1 berabere kaldığı haftada, Real Madrid ise FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele ettiği için maç yapmadı.
Valladolid'de oynayan bir diğer milli futbolcu Enes Ünal, takımının Athletic Bilbao deplasmanında 1-1 berabere kaldığı mücadelede uzatma dakikalarında gelen golün asistini yaptı.

La Liga'da 17. hafta sonunda puanını 37'ye çıkaran Barcelona, zirvedeki yerini korudu. Katalan ekibini, Atletico Madrid 34, Sevilla 32 ve bir maç eksiği bulunan Real Madrid 29 puanla takip etti.

Serie A
Son 7 yılın şampiyonu Juventus, milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma'yı 1-0 yenerek 17. haftada 16. galibiyetine imza attı.
Zirvenin en yakın takipçisi Napoli, konuk ettiği SPAL karşısında 1-0 galip geldi. Inter ise Chievo deplasmanında uzatma dakikalarında yediği golle 1-1'lik beraberliğe razı oldu.

Serie A'nın 17. haftasını 49 puanla zirvede geçen Juventus'u, 41 puanlı Napoli ve 33 puanlı Inter izledi.

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Bundesliga
Hafta içinde de karşılaşmaların oynandığı Almanya liginde Borussia Dortmund, namağlup unvanını kaybetti. Lider Borussia Dortmund, hafta içinde Fortuna Düsseldorf deplasmanında 2-1 mağlup olarak sezonun ilk yenilgisini yaşadı. Dortmund ekibi, Borussia Mönchengladbach'ı ise 2-1 yendi.

Bayern Münih, Leipzig'i sahasında 1-0, Eintracht Frankfurt'u deplasmanda 3-0 yenerek liderin puan kaybetmesini iyi değerlendirdi.
Türkiye Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde görev yapan 18 yaşındaki Ahmed Kutucu, takımı Schalke 04'ün deplasmanda Stuttgart'ı 3-1 yendiği maçta Bundesliga'daki ilk golünü kaydetti.

Hoffenheim'da oynayan Türk asıllı Alman milli futbolcu Kerem Demirbay ise Mainz 05 ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelede takımının golünü attı.
Bundesliga'nın 17. haftasının ardından 42 puana ulaşan Borussia Dortmund, devre arasına girilirken Bayern Münih'in 6, Borussia Mönchengladbach'ın 9 puan önünde liderliğini korudu

Ligue 1
Ligue 1'de lider PSG, evinde Nantes'ı 1-0 yenerek iki maç aradan sonra galip geldi. Zirve takipçilerinden Lille'in evinde Toulouse'a 2-1 mağlup olduğu haftada, Olympique Lyon ise Montpellier deplasmanında 1-1 berabere kaldı.

Ligue 1'in 19. haftası sonunda 2 maç eksiği bulunan PSG, 47 puanla devre arasına lider girdi. Lille 34, bir maç eksiği olan Olympique Lyon ise 32 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.

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