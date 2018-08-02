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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
Fotoğraflar: Emre OKTAY
02.08.2018 - 20:11, Son Güncelleme:

Avrupa'da 'Fark'lı Beşiktaş, B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup etti... İşte maçın özeti ve golleri

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UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn'ı ilk maçta 2-0 yenen Beşiktaş, ikinci mücadelede de rakibini 6-0 gibi farklı bir skorla geçerek turladı ve 3. ön eleme turunda LASK Linz'in rakibi oldu. Vodafone Park Stadı'ndaki karşılaşmada rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen Beşiktaş, ilk yarıyı 31'de Larin ve 43'te Caner Erkin'in kaydettiği gollerle 2-0 kapattı. İkinci yarıya da hızlı bir başlangıç yapan siyah beyazlılar, 61 ve 79'da Larin, 74. dakikada Oğuzhan Özyakup ile 90+2'de penaltıdan Vagner Love ile bulduğu gollerle karşılaşmayı yarım düzine golle kazandı. İşte maçın özeti ve golleri...

Stat: Vodafone Park 
Hakemler: Carlos Xistra, Nuno Pereira, Nuno Miguel Silva Manso (Portekiz) 
Beşiktaş: Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Fatih Aksoy (Dk. 46 Oğuzhan Özyakup), Caner Erkin, Tolgay Arslan, Medel, Adriano, Lens (Dk. 62 Gökhan Töre), Babel (Dk. 77 Vagner Love), Larin 
B36 Torshavn: Askham, Eriksen, Petersen, Faerö, Magnusson, Nielsen, Brockie, Heinesen, Cieslewicz (Dk. 18 Saag - Dk. 71 Jacobsen), Olsen, Przybylski (Dk. 62 Samuelsen) 
Goller: Dk. 31, 61 ve 79 Larin, Dk. 43 Caner Erkin, Dk. 74 Oğuzhan Özyakup, Dk. 90 2 Vagner Love (Penaltıdan) (Beşiktaş) 
Sarı kart: Dk. 90 2 Petersen (B36 Torshavn) 

Avrupada Farklı Beşiktaş, B36 Torshavnı 6-0 mağlup etti... İşte maçın özeti ve golleri

MAÇIN GOL DAKİKALARI
31. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Caner Erkin'in soldan uzun pasında Lens şık bir topuk pasıyla meşin yuvarlağı Larin'in önüne bıraktı. Penaltı noktası gerisinde topu kontrol eden Larin, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
43. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Sağdan ceza sahasına girip çizgiye inen Lens'in pasında Caner Erkin arka direkte gelişine vurarak topu ağlara gönderdi: 2-0
61. dakikada Beşiktaş'ın 3. golü geldi. Caner Erkin'in soldan ortasına ceza sahası içinde yükselen Larin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
74. dakikada Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'la farkı 4'e çıkardı. Caner Erkin'in soldan ortaladığı topa ön direkte yükselen Oğuzhan Özyakup kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
79. dakikada Cyle Larin hat-trick yaptı. Vagner Love'ın şık pasıyla sağdan ceza sahasına giren Gökhan Töre topu altı pasa çıkardı, Larin tek vuruşla topu filelere göndererek skoru 5-0 yaptı.
90 1. dakikada Caner Erkin'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Oğuzhan Özyakup, rakibinden sıyrılırken Petersen'in elle müdahalesi sonucu Beşiktaş penaltı kazandı. 90 2. dakikada topun başına geçen Vagner Love, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 6-0

KARTAL'IN RAKİBİ BELLİ OLDU!
Bu sonuçla Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi LASK Linz ile eşleşti. LASK Linz, Lilleström'ü 4-0 ve 2-1'lik skorlarla yenerek eleyen turlamıştı.

NOTLAR:

TRANSFER GÖRÜŞMESİ YAPAN NEGREDO KADRODA YOK
Siyah beyazlı ekibin geçen sene büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklediği performansı alamadığı Alvaro Negredo, Torshavn maçının kadrosuna alınmadı. Deplasmanda oynanan ilk karşılaşmada yedek soyunan ancak süre almayan İspanyol forvet, ikinci maçta kadroda yer almadı. İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile transfer görüşmesi yapan Negredo için iki kulübün anlaşma aşamasına geldiği ve büyük bir sürpriz yaşanmazsa 32 yaşındaki golcü oyuncunun önümüzdeki sezon ülkesi İspanya top koşturacağı öğrenildi.

Avrupada Farklı Beşiktaş, B36 Torshavnı 6-0 mağlup etti... İşte maçın özeti ve golleri


VIDA, PEPE, QUARESMA KADRODA YER ALMADI
Siyah beyazlı kulübün Dünya Kupası'nda forma giyen isimleri Vida, Pepe ve Quaresma da Torshavn maçının kadrosuna dahil edilmedi. Dünya Kupası'nın ardından tatile çıkan ve geçtiğimiz hafta takıma dahil olan 3 oyuncu Torshavn maçının kadrosunda yer almadı.

Avrupada Farklı Beşiktaş, B36 Torshavnı 6-0 mağlup etti... İşte maçın özeti ve golleri


CARLOS CARVALHAL TRİBÜNDE
Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Carlos Carvalhal de B36 Torshavn maçını tribünden takip etti. Portekizli teknik adam, 2011-12 sezonunda Beşiktaş'ta görev almıştı.

BEŞİKTAŞ, 74 GÜN SONRA VODAFONA PARK'TA
Siyah beyazlı ekip 74 gün sonra resmi bir karşılaşmada taraftarının önüne çıktı. Son olarak Spor Toto Süper Lig 2017-18 sezonunun 34'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş, sahadan 5-1'lik skorla galip ayrılmıştı. 

Öte yandan Vodafone Park'taki Torshavn maçına ilgi büyüktü. Siyah beyazlı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. 

Avrupada Farklı Beşiktaş, B36 Torshavnı 6-0 mağlup etti... İşte maçın özeti ve golleri

 

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