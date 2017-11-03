Avrupa'da dev maç haftası!

ALMANYA’DA BÜYÜK HEYECAN

Almanya Bundesliga’da 11’inci hafta, büyük bir heyecana sahne olacak. Ligin ilk 2 sırasında yer alan Bayern Münih ile Borussia Dortmund, Signal Iduna Park’ta kozlarını paylaşacak. Sezona kötü başlayan ve Carlo Ancelotti ile yollarını ayırarak teknik direktörlük koltuğuna Jupp Heynckes’i getiren Bavyera ekibi, yeni çalıştırıcısı ile ligde çıktığı 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Peter Bosz yönetiminde lige çok iyi başlayan Borussia Dortmund ise, ligdeki son 3 maçında galip gelemedi. Şampiyonlar Ligi’nde de gruptan çıkma şansını büyük oranda kaybeden sarı-siyahlı ekip, bu maçı kazanarak lider Bayern Münih ile aynı puana yükselmek hedefinde. İki dev ekip arasında oynanacak olan mücadele, yarın saat 20.30’da oynanacak.

İSPANYA’DA KRİTİK MAÇ

İspanya La Liga 11’inci hafta mücadelesinde Barcelona ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Barcelona, 10 maç sonunda 9 galibiyet 1 beraberlik ile 28 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Sevilla ise 10 maçta aldığı 6 galibiyet 1 beraberlik ile 11’inci haftaya 5’inci sırada giriyor. Barcelona ile Sevilla arasında oynanacak olan dev mücadele, yarın saat 22.45’te Barcelona’nın mabedi Nou Camp’ta oynanacak.

İNGİLTERE’DE ’LONDRA - MANCHESTER’ KAPIŞMASI

İngiltere Premier Lig’de bu hafta sonu 11’inci hafta heyecanı yaşanacak. 5 Kasım Pazar günü ise birbirinden kritik 2 maç var. İlk olarak saat 17.15’te Manchester City, Arsenal’i konuk edecek. 10 maç sonunda 28 puan toplayan ve ligde namağlup olarak yoluna devam eden Manchester City, +29 averajla ligin ilk sırasında yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de tam gaz yoluna devam eden Guardiola’nın öğrencileri, Arsenal’e karşı favori olarak maça çıkacak. Londra cephesinde ise işler iyi gitmezken, son oynanan 2 lig maçında gelen galibiyet, moralleri az da olsa yükseltti. 5 Kasım Pazar günü saat 17.15’te başlayacak olan karşılaşma, Etihad Stadyumu’nda oynanacak.

Bir diğer Londra - Manchester kapışmasında ise yine 5 Kasım Pazar günü Chelsea, Manchester United’ı Stamford Bridge’de ağırlayacak. Son şampiyon Chelsea, Crystal Palace’a karşı aldığı 2-1’lik şok mağlubiyetin ardından ligde çıktığı 2 maçta da sahadan galibiyetle ayrılırken, geride kalan 10 haftada topladığı 19 puanla ligin 4’üncü sırasında yer alıyor. Manchester’ın kırmızı tarafında ise işler iyi gidiyor. geride kalan 10 haftada yalnızca 1 mağlubiyet (Huddersfield deplasmanı) alan Jose Mourinho’nun ekibi, ligdeki son maçında evinde Tottenham’ı mağlup ederek önemli bir 3 puanı daha hanesine yazdırmış oldu. Dev maç, 5 Kasım Pazar günü saat 19.30’da oynanacak.