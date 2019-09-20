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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
20.09.2019 - 14:15, Son Güncelleme:

Avrupa’da derbi haftası! Büyük liglerde önemli maçlar...

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Avrupa’da derbi haftası! Büyük liglerde önemli maçlar...

Avrupa futbolunda bu hafta birçok önemli maç oynanacak. İngiltere, İtalya, Fransa ve Hollanda ligleri Chelsea - Liverpool, Milan - İnter, Lyon - Paris Saint Germain, PSV Eindhoven - Ajax mücadelelerine sahne olacak.

İngiltere Premier Lig’in 6’ncı haftasında Chelsea sahasında Liverpool’u konuk edecek.

Lige 5’te 5 ile başlayan Liverpool şimdiden en yakın rakibinin 5 puan önüne geçmiş durumda. Liverpool geçtiğimiz sezonda lige seri galibiyetlerle başlamış ve ilk puan kaybını 7’nci haftada Chelsea karşısında yaşamıştı.

Ev sahibi Chelsea ise transfer yasağının etkisiyle genç oyuncularıyla yürümeye devam ediyor. Özellikle Mount ve Abraham ve Tomori gösterdikleri performansla Chelsea taraftarının gönlünde taht kurmuş durumda.

İki takım yeni sezon öncesinde Süper Kupa mücadelesinde İstanbul’da karşı karşıya gelmiş ve penaltı atışları sonrasında Liverpool kupayı müzesine götürmüştü. Mavilerde amaç geçen sezon olduğu gibi rakibine ligde ilk puan kaybını yaşatmak ve İstanbul’da oynanan Süper Kupa maçının rövanşını almak olacak. O maçta Chelsea adına son penaltıyı kaçıran Abraham’ın performansı da oynanacak maçta takımı adına belirleyici faktörler arasında olacak.

İNTER’DE HEDEF NAMAĞLUP SERİYİ DEVAM ETTİRMEK

İtalya Serie A’nın 4’üncü haftasında lider İnter, Milan deplasmanına konuk olacak.

Takımın başına Conte’yi getiren mavi-siyahlılar Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Politano, Lazaro, gibi isimleri kadrosuna katmış ve lige de 3’te 3 ile başlamıştı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Milan ise 2 maç sonunda 6 puan toplayabildi.

Milano derbisinde İnter, yenilmezliğini sürdürmek isterken, Milan da kazanarak; rakibine ilk mağlubiyetini yaşatmak, ve iki takım arasındaki 3 puanlık farkı eritmek istiyor.

FRANSA’DA SÜPER KAPANIŞ

Fransa Ligue 1’de 6’ncı haftanın kapanış mücadelesinde lider Paris Saint Germain, Lyon deplasmanına konuk olacak.

PSG’de saha içinden çok saha dışı olaylar konuşuldu. Brezilyalı yıldız Neymar gitti, gidecek derken transferi son anda yattı ve takımda kaldı. Bunun yanında Mbappe, Cavani gibi yıldız oyuncular da sakatlıklarla mücadele ediyor. Konuk ekip, bunlara rağmen ligde 5 maçta 12 puan topladı ve Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında da Real Madrid’i 3-0 gibi net bir skorla geçti.

Ev sahibi Lyon ise sezona inişli-çıkışlı başladı. 2’de 2 yaptıktan sonra çıktıkları 3 maçta sadece 2 puan toplayabildiler. Bunun yanında Şampiyonlar Ligi’nde de Zenit ile berabere kaldılar. PSG karşısında kazanarak galibiyet hasretine son vermek istiyorlar.

Pazar günü Lyon Park’ta oynanacak mücadele TSİ 22:00’de başlayacak.

HOLLANDA’DA YARIŞ ERKEN BAŞLADI

Hollanda Eredivisie’de 6’ncı hafta PSV Eindhoven - Ajax derbisine sahne olacak.

Lig ve Avrupa’da iki takımda da işler yolunda gidiyor. 5’inci haftalar sonunda 4 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan iki takımda hafta ortasında Avrupa’da oynadığı maçları kazandı.

Ajax, Şampiyonlar Ligi’nde Lille’i rahat geçerken ev sahibi PSV, Sporting’i eli boş gönderdi. İki takım arasında geçtiğimiz sezon yaşanan şampiyonluk yarışında Ajax rakibinin 3 puan önünde ipi göğüslemeyi başarmıştı. İki ekip geçtiğimiz sezonun 6’ncı haftasında da bu statta karşı karşıya gelmiş, PSV Eindhoven rakibini 3-0 mağlup etmişti. Ajax bu maçla ilk mağlubiyetini yaşamıştı.

Namağlup devam etmek isteyen iki takımın karşılaşmasında maçın sonucu merakla bekleniyor.

Avrupa’da derbi haftası Büyük liglerde önemli maçlar...

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