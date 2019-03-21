Avrupa'da büyük hüsran! 6 basamak geriledik...
5 takımla temsil edildiğimiz Avrupa kupalarında bu sezon 5 bin 500 puan toplayarak UEFA ülkeler sıralamasında 17.’liğe geriledik
Avrupa kupalarında istediğimiz saha sonuçlarını alamayınca Güney Kıbrıs, İskoçya, Sırbistan, Çekya ve Avusturya gibi küçük ölçekli ülkelerin gerisinde kaldı.
Avrupa'da boy gösteren Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir ve Akhisarspor; çıktıkları 38 maçın 19'unu kaybetti. 5 takımımız, sadece 10 galibiyet ve 9 beraberlik alıp 5 bin 500 puan toplayabildi.
Akhisar ve Başakşehir hiç kazanamazken Galatasaray 1, Fenerbahçe 3, Beşiktaş ise 6 maçta güldü. Bu performans sonrası 6 basamak birden gerileyen Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında kendisine ancak 17. sırada yer bulabildi. Takımlarımız; 2016- 2017 sezonunu 9., 2017-2018 sezonunu ise 11. sırada tamamlamıştı.
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