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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
21.03.2019 - 08:47, Son Güncelleme:

Avrupa'da büyük hüsran! 6 basamak geriledik...

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Avrupa'da büyük hüsran! 6 basamak geriledik...

5 takımla temsil edildiğimiz Avrupa kupalarında bu sezon 5 bin 500 puan toplayarak UEFA ülkeler sıralamasında 17.’liğe geriledik

Avrupa kupalarında istediğimiz saha sonuçlarını alamayınca Güney Kıbrıs, İskoçya, Sırbistan, Çekya ve Avusturya gibi küçük ölçekli ülkelerin gerisinde kaldı.

Avrupa'da boy gösteren Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir ve Akhisarspor; çıktıkları 38 maçın 19'unu kaybetti. 5 takımımız, sadece 10 galibiyet ve 9 beraberlik alıp 5 bin 500 puan toplayabildi.

Akhisar ve Başakşehir hiç kazanamazken Galatasaray 1, Fenerbahçe 3, Beşiktaş ise 6 maçta güldü. Bu performans sonrası 6 basamak birden gerileyen Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında kendisine ancak 17. sırada yer bulabildi. Takımlarımız; 2016- 2017 sezonunu 9., 2017-2018 sezonunu ise 11. sırada tamamlamıştı.

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Avrupada büyük hüsran 6 basamak geriledik...

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